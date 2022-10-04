Следственный комитет проводит проверку по факту смерти Бориса Моисеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти Бориса Моисеева. Напомним, 68-летний певец и танцовщик скончался в Москве 27 сентября. Последние годы исполнитель «Голубой луны» и «Щелкунчика» тяжело болел после нескольких инсультов. Однако уже после смерти Моисеева стало известно, что его 120-метровая квартира в центре Москвы еще несколько лет назад была переписана на работавшего с певцом директора Сергея Гороха.

После таких известий в соцсетях начали обсуждать различные конспирологические версии гибели поп-звезды.

В московском ГСУ СК сайту KP.RU подтвердили: проверка по факту смерти Бориса Моисеева действительно проводится.

- Проверка проводится по статьям «убийство» и «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть», - подтвердил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако тут нужно понимать, что подобные проверки - стандартная процедура после смерти любого человека. Проводится экспертиза. Если не будет найдено никаких признаков данных статей уголовного кодекса, по ним будет вынесено отказное.

По словам источника, предварительный вердикт экспертов: смерть Моисеева наступила в результате острой сердечной недостаточности. Ранее сообщалось, что тяжелобольной певец не перенес третьего инсульта.