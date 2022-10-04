На Госуслугах появились два сервиса, связанных с частичной мобилизацией

На сайте появился баннер «Обжаловать решение о мобилизации» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идет частичная мобилизация - и сервис «Госуслуги» открыл форму для подачи жалоб от тех, кто недоволен решениями призывных комиссий. На сайте появился баннер «Обжаловать решение о мобилизации». Перейти в раздел можно с помощью цифрового ассистента. Подать заявление на возможное нарушение может тот, кого мобилизовали (как он, вероятно, считает - по ошибке). Либо его близкий родственник.

В форме, которая откроется из списка оснований для отсрочки, можно выбрать то, что может относится к вам. Надо подтвердить свои личные данные, загрузить фото или скан повестки, внести данные военного билета. Плюс — это важно - сканы документов, которые могут являться основанием для отсрочки.

Данное заявление (жалоба) автоматически идет в региональную комиссию. И рассматривается в самые короткие сроки.

На сайте Госуслуг заработал и другой сервис. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он предназначен для тех, кто хочет стать добровольцем и участвовать в специальной военной операции. Для подачи заявления надо заполнить анкету и выбрать военкомат, куда удобнее прийти. Уведомление с датой посещения военкомата и списком необходимых документов приходит в течении двух суток.

По словам Чернышенко, запросов на запись в добровольцы со дня объявления частичной мобилизации зафиксировано более 70 тысяч, а за первые два дня работы данного сервиса принято более двух тысяч заявок.