Онищенко вызвал «Комсомолке» скорую и привил нас от гриппа

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…А началось все с «антигриппозной» программы, которая транслировалась на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) 27 сентября.

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко привез тогда к нам в редакцию небольшую партию гриппферона.

- Вот, нате вам хотя бы это! - сказал Геннадий Григорьевич. - Вы же маски все равно не носите.

Но, оказалось, что такая мера - ,«временная и сугубо профилактическая», так как - лишь «каплезакапывательная» (от выражения «закапывать капли в нос».)

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ну, мы с удовольствием разобрали «угощение» академика, повысив, таким образом, устойчивость наших журналистских организмов к вирусам гриппа.

Когда Онищенко читал слушателям Радио «Комсомольская правда» и посетителям сайта KP.RU популярную лекцию на тему:

«Грипп – это, знаете ли, вирус, который каждый год нам преподносит сюрпризы; он делает такой генетический дрейф, что предыдущий наш иммунитет не срабатывает; и точно сказать, какие штаммы будут доминировать, сложно…»

Короче, мы поначалу даже и не подозревали, что это все адресовано и нам тоже.

И тут на «нашу беду» (а, «скорее, на счастье»!) выяснилось, что наш гость, как и мы, тоже так заработался, что не успел пока привиться от гриппа.

- Как и прошлой осенью, личную вакцинацию я и нынче проведу прямо у вас, в стенах редакции, - пообещал академик.

И… в полдень, во вторник, 4 октября, прислал к нам в «Комсомолку» скорую помощь, гружённую контейнерами, в которых оказалось несколько десятков ампул с четырехвалентной вакциной - против четырех же типов вируса сразу!

А, самое главное, на скорой примчалась врачебная бригада симпатичных медиков Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина».

И работали они так слаженно и споро!

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Врач-терапевт Анастасия Агошкова измеряла нам кровяное давление и температу. Процедурная медсестра Светлана Кошелева делала прививку. А фельдшер Елена Шуравина следила за тем, чтобы кому-нибудь из нас не стало плохо.

При этом все они обворожительно улыбались!

Первым среди нас привитым был, конечно же, Геннадий Онищенко.

Привычно закатав рукав рубашки повыше, он, также улыбаясь - провозгласил:

- Присоединяйтесь, прививайтесь, и вам не страшен будет грипп!

Ну, а нам ничего не оставалось, как отвечать академику и врачам взаимностью, хотя некоторые жмурились. (А автор этих строк даже закрыл глаза - то ли от страха, то ли от удовлетворения, что прививочная кампания и в «Комсомолке», наконец, стартовала.

… На момент публикации этой заметки все привитые сотрудники «Комсомольской правды» чувствовали себя вполне нормально. Газета вышла вовремя, сайт не тормозил и работал исправно, а сетка вещания на Радио «Комсомольская правда» не менялась…

Спасибо, дорогие доктора и медсестры! Мы тоже желаем вам здоровья!

Выражаем благодарность руководителю сети клиник «РЖД-Медицина» Елене Анатольевне Жидковой за помощь в организации и проведении вакцинации.