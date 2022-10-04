В России предложили увеличить плату за проезд по платным дорогам: сколько будут платить водители легковушек и грузовиков

Первые платные дороги появились в России еще в 1999-м году, автомобилисты к ним постепенно привыкли. Как привыкли и к тому, что проезд по ним постепенно становится все дороже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С ВЕТЕРКОМ ДА С КОШЕЛЬКОМ

Минтранс не стал мелочиться и предложил увеличить максимальную цену проезда по платным дорогам сразу с 3 до 5 рублей за 1 км для легковушек. А для грузовиков цена может вырасти с 9,5 до 14,25 рублей за километр. Это касается уже существующих государственных автодорог. При этом на построенных с нуля платных трассах (например, Центральная кольцевая автодорога вокруг столицы или трасса Москва - Казань) министерство хочет установить цену в 8 рублей для легковушек и до 25 рублей для грузовиков.

Первые платные дороги появились в России еще в 1999-м году, автомобилисты к ним постепенно привыкли. Как привыкли и к тому, что проезд по ним постепенно становится все дороже. Сейчас действуют цены, установленные еще в 2016 году.

Но в реальности автомобилисты платят больше. Дело в том, что правительство «допускает» ежегодную индексацию тарифов за проезд по платным трассам, которые эксплуатирует Государственная компания «Автодор». А это большинство платных дорог в России. Индексация привязана к инфляции. Правда, она проводилась не ежегодно. Как и допускает правительство.

После всех этих индексаций проезд по платной трассе «Автодора» составляет около 4 рублей за 1 км для легковых и 11,5 рублей для грузовых автомобилей. Однако суммы могут варьироваться в зависимости от сезона, времени суток, наличия у автомобилиста транспондера (датчика для бесконтактной оплаты проезда) и т. п.

Почему Минтранс хочет повысить тарифы? Объяснение стандартно: потому что все дорожает, и себестоимость строительства дорог, по оценкам чиновников, с начала прошлого года выросла в среднем на 12%.

Сейчас проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов. Это значит, что идет стадия публичных обсуждений этого предложения.

«НАДЕЮСЬ, ИНИЦИАТИВА НЕ ПРОЙДЕТ»

Многие эксперты считают, что сейчас не лучшее время для увеличения цен. Ведь санкции серьезно ударили по отрасли автомобильных перевозок. Да и вообще благосостояние россиян уверенно переходит, как говорят злые и острые языки, в стадию отрицательного роста.

- Минтранс уже выступал с этой инициативой несколько месяцев назад, чем вызвал очень негативный общественный резонанс. Но сейчас они снова выносят этот вопрос в сферу общественного обсуждения, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Однако аргументация Минтранса о том, что выросла себестоимость строительства автомобильных дорог, явно слабая. В 2019 году Высшая школа экономики оценивала стоимость строительства 1 км дорог в России в 58 млн рублей, а в Китае - всего 13 млн рублей. Может быть, у нас что-то не так со строительством?..

Кроме того, по мнению эксперта, Минтранс почему-то не понимает, что платные трассы у нас и так недозагружены, поскольку для рядовых потребителей проезд по ним лишком дорог. Трассы нужно насытить автомобилями, а повышение цены, напротив, сделает проезд по ним еще более недоступным.

- Трасса М11 Москва – Санкт-Петербург – полупустая, М4 «Дон» – тоже, - говорит Антон Шапарин. – Едешь по ним и понимаешь, что самолетом было бы дешевле. Во всяком случае, если путешествуешь в одиночестве или вдвоем, а не компанией. К тому же в Минтрансе почему-то не хотят учитывать специфику момента. Можно говорить о повышении платы, когда экономика на подъеме, но у нас она падает. Зачем же увеличивать плату на таком фоне? И ведь это очевидно приведет к заметному повышению цен на все товары. Хотя мы вроде как с инфляцией боремся. Надеюсь, что эта инициатива будет остановлена.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

От столицы до столицы можно быстро разориться

По нынешним ценам дорога из Москвы в Санкт-Петербург по платной трассе М11 обойдется водителю легковушки в сумму около 2750 рублей (без учета трат на топливо). Но это в среднем. В определенные дни и часы плата может составить до 3200 рублей.

Дело в том, что трассу М11 обслуживает не только «Автодор». Головной участок трассы Москва - Санкт-Петербург до Солнечногорска (с 15-го по 58-й км) эксплуатируется не государственной, а частной организацией - ООО «Северо-Западная концессионная компания». И проезд по этому участку в пятницу с 16.00 до 22.00 и в субботу с 10.00 до 16.00 обойдется в 1000 рублей – то есть по 23 рубля за километр! Ночью цена ниже – 350 рублей, а обычный тариф в будни – 650 рублей. Все равно это очень дорого, и опытные автомобилисты советуют проезжать это расстояние по бесплатной дороге – по времени это хоть и дольше, но экономия существенная.

Еще 567 «платных» километров (с 58-го по 149-й и с 208-го по 684-й) ехать можно по участку трассы, который находится в ведении государственной компании «Автодор». Сейчас проезд по этим участкам стоит от 2090 до 2200 рублей – в зависимости от дня недели.

Если плата вырастет до 5 рублей, то цена проезда по автодоровскому участку составит примерно 2800 рублей. А если вы воспользуетесь платным участком трассы до Солнечногорска, то за путешествие придется отдать от 3150 рублей (если ехать ночью) до 3800 рублей (если ехать вечером в пятницу или днем в субботу). В будние дни плата составит около 3450 рублей.

Прибавьте к этой сумме траты на бензин (3000-3500 рублей), и получится, что с комфортом доехать на автомобиле по платной М11 в случае повышения цены за проезд вы сможете за 6500-7000 рублей.