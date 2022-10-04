Тайна смерти Юрия Шатунова: что скрывает окружение певца

Чтобы «добиться правды и наказать виновных в гибели Шатунова», фанаты развернули бурную деятельность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях исполнилось 100 дней без Юры Шатунова: звезда восьмидесятых скончался от обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Однако, фанаты, которые до сих пор каждый день дежурят на могиле артиста, уверены: смерть их кумира не была естественной. В соцсетях можно найти сотни видео и тысячи комментариев на эту тему — как оказалось, это огромное сообщество, причем, градус обсуждения со временем только растет. А самые преданные поклонники даже организовали собственную группу, где шаг за шагом разбирают обстоятельства трагедии. И многие из них винят в скоропостижной кончине солиста «Ласкового мая» его ближайшее окружение. Сайт KP.RU изучил фанатские паблики и поразился, какие там кипят страсти.

Так, особую неприязнь фанаты питают к директору певца Аркадию Кудряшову, который был рядом с Шатуновым в момент ЧП и не смог его спасти. Обсуждения пестрят конспирологическими версиями: мол, неслучайно в день трагедии артист оказался далеко за городом, где на всю округу полтора врача. Тихое место якобы идеально подходит, чтобы избавиться от человека и замести следы… Тем более, что по мнению активистов, «скорую» Шатунову даже не вызывали.

- Проверяла специальная комиссия. Оказалось, звонок был. Но «скорую» не вызывали! - пишут поклонники. - Лишь мужской голос проконсультировался о помощи при сердечном приступе и лично отказался от вызова. По каким причинам? Не хотели светить, где расправлялись с Юрой? Но почему проверяющие не определили геолокацию звонка? Вот что возмутительно!

Другие и вовсе считают, что «скорая», на которой певца из одной больницы перевезли в другую, более оснащенную, была… ненастоящей. Якобы Юру Шатунова возили в арендованной машине, раскрашенной под неотложку. А роль врачей играли статисты.

Фанаты до сих пор каждый день дежурят на могиле артиста Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы «добиться правды и наказать виновных в гибели Шатунова», фанаты развернули бурную деятельность: «пробивают» номера машин, на которых возили певца в тот роковой вечер, ищут владельцев дачи, где отдыхал артист. А еще усиленно шерстят окружение Шатунова. Так, директор Кудряшов, по их данным, якобы не тот человек, за которого себя выдает. Мол, его настоящая фамилия — то ли Муравьев, то ли Воронцов, а по таким ФИО в Сети можно найти информацию о всяких сомнительных сделках.

- А вот о человеке по фамилии Кудряшов никому ничего не известно. Темная личность без биографии. Бедный Юра, с кем же ты работал, - теряются в догадках фанаты.

Главный вопрос — чем выгодна скоропостижная смерть Шатунова — поклонники давно для себя решили: все дело в деньгах и правах на песни, которые после смерти артиста якобы достались не семье, а чужим людям. Кстати, еще одна кровожадная версия касается продюсера группы Андрея Разина: мол, если бы Шатунов выиграл последующие суды (какие?!), Разину пришлось бы «вернуть все деньги за последние 30 лет» (?!).

При этом, судя по всему, никаких доказательств у фанатов нет — только подозрения и твердое желание доказать, что Шатунов был убит. Однако, следствие эти идеи не разделяет: проверка обстоятельств трагедии закончилась мирными выводами об отсутствии криминала. Но люди по-прежнему не верят.

Юра Шатунов - звезда восьмидесятых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Юра, дай нам подсказку, кто так поступил с тобой и за что. Возможно, узнав правду, мы хоть немного отпустим тебя, - просят фанаты.

Впрочем, есть и такие, кто считает: Шатунов до сих пор жив. Якобы смерть — лишь инсценировка, чтобы положить конец судебным разборкам за права на хиты «Ласкового мая» и наконец зажить спокойной жизнью. Пруфы? Пожалуйста.

- Слишком много нестыковок, в том числе на последнем видео, где Шатунова заносят в больницу, - отмечают сторонники самой радикальной версии. - Как-то спокойно все это происходит, хотя явно видно, что Юрию плохо. Занесли его в светлой одежде, а вынесли потом в темной футболке. Все это наводит на размышления. А выносили ли Юру вообще из больницы? Скорее всего, Юра жив! Так подсказывает мое сердце…

ЗВОНОК ДИРЕКТОРУ

«У нас траур!»

А что по этому думает сам Аркадий Кудряшов, который по заверениям фанатов, регулярно отслеживает их паблики и ставит поклонникам палки в колеса? Сайт KP.RU дозвонился директору, чтобы задать этот и другие вопросы. Например, будут ли близкие открывать музей Шатунова, который так ждут слушатели «Ласкового мая».

- У нас траур! - уставшим голосом ответил Кудряшов на звонок KP.RU, открестившись от любой деятельности, связанной с именем знаменитого подопечного.

- Аркадий, а что скажете про домыслы поклонников? В соцсетях вас в чем только не обвиняют...

- Я не читаю, кто там что пишет. Я вам сказал уже: у нас траур! Больше мне нечего добавить!