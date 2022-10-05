Анекдоты: Знаете ли вы, что Юрий Куклачев, приходя домой, всегда ставит обувь вверх подошвой?

- Я один в своем министерстве лямку тяну...

- И сколько лямов вы уже потянули?

* * *

Только у слабой женщины мужчина во всем виноват!

У сильной он еще и наказан.

* * *

- Не могли бы вы разбудить меня в 6.15, но только, ради бога, аккуратно, и сразу после этого бегите.

* * *

И тут маленький Миша понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.

* * *

Черепаха-клаустрофоб живет в вечном ужасе.

* * *

Вообще-то, если судить по логотипу, АвтоВАЗ создавался как завод по выпуску небольших парусных лодок...

* * *

- Доктор, у меня с памятью плохо.

- Давайте в долг, тренируйте память!

* * *

Я когда глаза после лазерной коррекции открыл (это после минус 8 - 9 диоптрий), то офигел - какой мир, оказывается, четкий бывает.

Правда, ремонт в квартире сделать пришлось и девушку бросить.

* * *

- Папа, что такое «сизифов труд»?

- Ах, сынок, ты это узнаешь, когда начнешь бриться!

* * *

Эх, ведь было же время, когда мы все вместе наблюдали в новостях, как тигр с козлом дружат в одном вольере.

* * *

Почему на алкогольной продукции не пишут, что ее потребление несовместимо с приемом антибиотиков? Что за наплевательское отношение к здоровью граждан!

* * *

Муж приревновал меня к компьютеру... Странно, к плите он еще ни разу не ревновал.

* * *

- Наличными или картой будете расплакиваться?

- Может быть, расплачиваться?

- Я еще не назвала сумму.

* * *

Зачем выходить из депрессии, если можно просто притащить в нее подушек, плед, телик, бутылку вискарика и остаться в ней жить?

* * *

- Что делаешь?

- Смотрю соревнования по штанге.

- Среди мужчин или женщин?

- Пока еще не понял.

* * *

- Век живи, век учись!

- Звучит как проклятие…

* * *

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«Если вдруг вам у нас не понравится, мы вернем вам все сожженные калории!»

* * *

- Дочь, мне сказали, что ты куришь!

- Та-а-ак, ну и с какой из бабок я не поздоровалась?

* * *

- Сынок, а что это у тебя в дневнике все отметки с плюсом? Пять с плюсом, четыре с плюсом, три с плюсом и даже двойка - и та с плюсом?

- Да у нас, папа, учительница неграмотная - вместо подписи ставит крестик.