Анекдоты: Знаете ли вы, что Юрий Куклачев, приходя домой, всегда ставит обувь вверх подошвой?

- Я один в своем министерстве лямку тяну...
- И сколько лямов вы уже потянули?
* * *
Только у слабой женщины мужчина во всем виноват!
У сильной он еще и наказан.
* * *
- Не могли бы вы разбудить меня в 6.15, но только, ради бога, аккуратно, и сразу после этого бегите.
* * *
И тут маленький Миша понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.
* * *
Черепаха-клаустрофоб живет в вечном ужасе.
* * *
Вообще-то, если судить по логотипу, АвтоВАЗ создавался как завод по выпуску небольших парусных лодок...
* * *
- Доктор, у меня с памятью плохо.
- Давайте в долг, тренируйте память!
* * *
Я когда глаза после лазерной коррекции открыл (это после минус 8 - 9 диоптрий), то офигел - какой мир, оказывается, четкий бывает.
Правда, ремонт в квартире сделать пришлось и девушку бросить.
* * *
- Папа, что такое «сизифов труд»?
- Ах, сынок, ты это узнаешь, когда начнешь бриться!
* * *
Эх, ведь было же время, когда мы все вместе наблюдали в новостях, как тигр с козлом дружат в одном вольере.
* * *
Почему на алкогольной продукции не пишут, что ее потребление несовместимо с приемом антибиотиков? Что за наплевательское отношение к здоровью граждан!
* * *
Муж приревновал меня к компьютеру... Странно, к плите он еще ни разу не ревновал.
* * *
- Наличными или картой будете расплакиваться?
- Может быть, расплачиваться?
- Я еще не назвала сумму.
* * *
Зачем выходить из депрессии, если можно просто притащить в нее подушек, плед, телик, бутылку вискарика и остаться в ней жить?
* * *
- Что делаешь?
- Смотрю соревнования по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока еще не понял.
* * *
- Век живи, век учись!
- Звучит как проклятие…
* * *
Реклама в фитнес-клубе:
«Если вдруг вам у нас не понравится, мы вернем вам все сожженные калории!»
* * *
- Дочь, мне сказали, что ты куришь!
- Та-а-ак, ну и с какой из бабок я не поздоровалась?
* * *
- Сынок, а что это у тебя в дневнике все отметки с плюсом? Пять с плюсом, четыре с плюсом, три с плюсом и даже двойка - и та с плюсом?
- Да у нас, папа, учительница неграмотная - вместо подписи ставит крестик.