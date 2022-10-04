«Должна нарядиться как бабка?»: Долина в коротких шортиках дала отпор хейтерам

Лариса Долина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того, как Лариса Долина похудела на 21 килограмм, она может позволить себе любые наряды – даже самые короткие и очень облегающие. Артистка отлично знает, что многие ее за это ругают – мол, негоже в 67 лет так одеваться. Но отказываться от мини-юбок и декольте она не собирается. Певица часто публикует в соцсетях снимки в коротких платьях и мини-шортах. После одного такого кадра подписчики принялись критиковать исполнительницу за неподобающий, по их мнению, вид.

«Шорты-то точно коротки. Не по возрасту уже!» - написали артистке под последней публикацией. На фото она позирует в пиджаке с прозрачными рукавами, в шортах и в черных колготках.

Это фото возмутило подписчиков Долиной: певицу раскритиковали за короткие шорты. Фото: соцсети.

Звезда долго игнорировала хейтеров, но в конце концов ее терпение лопнуло. Долина жестко ответила своим критикам.

«По вашему, я должна нарядиться как бабка? Но, извините, я на нее не похожа!» - заявила Лариса Александровна.

В ответ фолловеры посоветовали артистке прислушаться к их мнению, а не нападать на них. Это еще больше разозлило артистку.

«Вы не поверите, но меня все в своем отражении устраивает!» - подчеркнула певица.

За последние четыре года Долина похудела так, что сменила 52-й размер одежды на 44-й. Десятилетиями артистка сидела на своей знаменитой кефирной диете. Но было очевидно, что она не работает: певица то и дело набирала вес. В итоге Лариса решала прибегнуть к радикальным мерам и обратилась к профессиональному диетологу. Она пришла в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После этого врач составил для нее список продуктов, которые ей можно есть, и которые нельзя. Сейчас певица практикует интервальное голодание.

- 19 часов в сутки я не ем. И в оставшиеся часы, конечно, ограничиваю себя. У меня есть красный список продуктов, которые мне нельзя. А есть зеленый, который можно. Вот и весь секрет, - рассказывала Долина «КП».

Певица похудела и теперь носит все, что хочет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, диетолог запретил ей есть фрукты и почти все овощи, даже морковь и брокколи. Эксперт так же категорически запретил ей употреблять яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, молочные и кисломолочные продукты. В список разрешенной еды входят все виды мяса, кроме говядины и телятины, а также любая птица и рыба, помидоры, огурцы, красный перец и свекла. При этом певица теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов.