Илон Маск, предложивший признать Крым российским и провести референдумы на юго-востоке под эгидой ООН, после волны критики, поднявшейся в незалежной, заявил, что по-прежнему поддерживает Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главу Запорожской АЭС за работу против своих выгнали в незалежную

Игорь Мурашов, руководитель Запорожской атомной электростанции, был выдворен на подконтрольную Киеву территорию. Данного господина обвинили в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации». Сам пан Мурашов признался в связях с СБУ. Под телекамеру он сообщил, что передавал в незалежную данные о текущем состоянии дел на станции. Заявил, что был в курсе всех повреждений станции, появившихся из-за обстрелов ВСУ. Мурашов не исключил, что такие прилеты с украинской стороны могли привести к чрезвычайным ситуациям. В общем, все это безобразие уже месяц могут наблюдать и эксперты МАГАТЭ.

За российскими паспортами встают в очередь на Донбассе

Сотрудники миграционной службы ДНР подтверждают, что после решения Конституционного суда РФ о том, что жители Донецкой Народной Республики признаются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами. Прежде этот основной документ граждане ДНР могли получить не сразу при подаче заявления и пакета документов — им еще надо было выехать на территорию РФ. Теперь же паспорт можно получить, имея лишь гражданство Украины и местную прописку. Выезжать, например, в Ростов, не нужно — документы можно оформить в Донецке. Житель республики подает документы через один из приемных пунктов , многие расположены в отделениях почты — и через месяц он получает уведомление о готовности паспорта. Его выдают в миграционной службе ДНР. Кстати, заодно можно оформить и российский загранпаспорт. Все больше достают из широких штанин дубликатом бесценного груза...

Обсуждение хождения двух языков продолжается

Евгений Иванов, заместитель министра иностранных дел РФ высказал мнение, что изучение украинского и других языков в республиках Донбасса и двух областях, включенных в состав РФ, будет свободным. Иванов заявил: «В договорах написано, что государственный язык — русский. Не будет запрещаться изучение других». Замминистра уточнил, что изучение любых языков, в том числе украинского, указанные регионы будут определять самостоятельно. Ранее говорилось о том, что в данные регионы Россия направит учебники украинского языка, изданные уже на территории РФ. Чуден Днепр при тихой погоде и при свободном хождении языков и паромов.

Маска поливают грязью на Украине, а он оправдывается

Илон Маск, предложивший признать Крым российским и провести референдумы на юго-востоке под эгидой ООН, после волны критики, поднявшейся в незалежной, заявил, что по-прежнему поддерживает Киев. Но американский миллиардер полагает, что эскалация конфликта вредит самостийной. Основатель «Теслы» написал в соцсетях: «Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру». Ранее на Маска с критикой обрушились и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, и сам шестой президент незалежной, а замминистра иностранных дел Сергей Кислица сравнил Маска с сантехником. Но почему-то никто в Киеве не отказывается от спутниковой связи, которой Маск обеспечил этот несуразный режим.

70 тысяч добровольцев закрепят итоги референдумов

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства РФ, сообщил, что на «Госуслуги» пришло более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы с начала частичной мобилизации. А специальный сервис «Стать добровольцем» был запущен на минувших выходных. Также в российской столице на базе специализированного центра занятости «Моя карьера» заработал центр поддержки для родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы России и добровольцев. А сколько «воинов света» сами пришли в украинские военкоматы после последнего объявления Зеленским о мобилизации?

Восточные немцы Москве доверяют больше, чем Киеву

Франк Рихтер, саксонский политик, в колонке для Spiegel сообщил, что большинство жителей Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине. По мнению Рихтера, многие жители востока республики, «по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны». В частности, на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развиваются рядом с триколорами. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны. Случается, на них вырезают букву «Z». Но главное - жители бывшей ГДР не поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против Москвы. Они, как правило, выступают за «германо-российскую дружбу», полагает Рихтер. На Банковой все-таки стоит насторожиться.

Президент Сербии одернул украинские власти

Александр Вучич, президент Сербии, заявил, что Киеву не стоит пытаться оказывать давление на Белград. В такой манере, как украинское руководство пытается давить на другие европейские страны. Ранее украинский посол в этой балканской стране Владимир Толкач заявил, что ожидает присоединения Сербии к санкциям против России, призвал ее к военно-техническому сотрудничеству и совместной борьбе. Как заявил в ответ Вучич, Киев ошибается, если думает, что настало подходящее время «сделать с Сербией то же, что они делали со многими европейскими странами, то есть по распоряжению третьей стороны оказывать наглое давление». Глава республики добавил, что для таких шагов Украина «выбрала не ту страну». Вучич сказал, он «что-то не помнит, чтобы в 1999 году», когда НАТО бомбило Югославию, украинская сторона «отменила авиасообщение между Киевом и Римом или Веной, или с теми странами, которые участвовали в агрессии на Республику Югославию». Он подчеркнул, что позиция Сербии «чиста как слеза», поэтому ему нечего бояться. Правильно, пусть в Киеве боятся.

Националисты идут под суд

Генпрокуратура Донецкой народной республики направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского нацбата «Айдар». В ведомстве отметили, что в составе данного подразделения обвиняемые совершали на подконтрольных киевскому режиму территориях республики «действия, направленные на захват власти и изменение конституционного строя» ДНР. 11 человек из этой группы проходили спецобучение для ведения террористической деятельности. 14 боевикам были предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации. Давно по ним тюрьма плачет — наплакаться не может.

Совет Федерации ратифицировал договоры с Донбассом и двумя областями

Верхняя палата российского парламента ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Президент России и руководители регионов подписали эти соглашения 30 сентября в Кремле. 2 октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. 3 октября договоры ратифицировали депутаты Госдумы. Отныне границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются госграницей России. До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы. Эти же сроки отведены на интеграцию новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему органов власти. То есть три года и три месяца буду утрясать и притираться, ну а потом — в семью!