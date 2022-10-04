Догнать и перегнать… Мексику: эксперты предсказали, что будет с российской экономикой к 2050 году

Для ускоренного развития нужен технологический прорыв Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

России предсказали слабый экономический рост. Такой прогноз содержится в статье директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Широва, пишет РБК. В ближайшие годы экономика будет расти в среднем на 2% в год. А к середине столетия темпы опустятся и вовсе до 1 с небольшим процента.

Это так называемый «инерционный» сценарий. То есть, он предполагает, что существенных изменений в нашей экономической политике не будет. Мы будем, как и прежде, жить за счет экспорта наших природных ресурсов, а инновации будут обходить стороной из-за санкций. Плюс наложатся еще и демографические проблемы.

- Такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность российской экономики, - констатирует Александр Широв.

Естественно, в среднем в мире темпы развития будут значительно выше – в районе 3 – 5% в год.

- Это приведет к тому, что к середине столетия Россия откатится в мировой табеле о рангах в конец второй двадцатки. То есть, с большой долей вероятности уступит по номинальному размеру экономики Индонезии, Австралии и даже Мексике, - считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Эксперты РАН предлагают рецепт – мол, повысить темпы роста нашей экономики можно за счет… (барабанная дробь) применения новых технологий, снижения доли импорта и повышения эффективности производства.

- Для ускоренного развития нужен технологический прорыв, нацеленность на экономику знаний и вложения в человеческий капитал. В образование, здравоохранение, науку. Если люди будут грамотны и здоровы, они сами поднимут экономику. Они лучше разберутся, где строить машиностроительный завод, а где пельменную фабрику, - дополняет Георгий Остапкович.

Для этого еще пригодится благоприятный предпринимательский климат. Тогда и технологии, и эффективность приложатся. А вот его как раз и не хватает. Правда, делать прогнозы на 30 лет вперед – в принципе сейчас очень странное занятие.

- Попробуйте сделать прогноз даже на квартал. Все равно не угадаете. В этом году Минэкономразвития и Центробанк начинали с оценок падения в минус 10 и минус 12% ВВП. Потом каждый месяц постепенно уменьшали. И сейчас доехали до 2 - 2,5% падения. А что там будет в 2050 году?! Или ишак помрет, или падишах, никто уже и не вспомнит, - считает Остапкович.

Для сравнения, в тучные нулевые годы наша экономика росла в среднем на 6 – 7% в год. А Китай несколько десятилетий с конца 80-х показывал темпы, сравнимые с 10% каждый год. Сейчас экономика Поднебесной замедляется. Но, например, в прошлом году китайский ВВП прибавил около 8%, а российский – 4,7%.

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