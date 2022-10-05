Вопрос дня: Какие бы слова вы включили в свой личный учебник жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай Сванидзе, историк, журналист:

- Слова простые: не теряйте лицо, а думайте головой.

Леонид Попович, глава Союза виноградарей и виноделов России:

- Сохраняй самого себя в любых обстоятельствах.

Сергей Станкевич, бывший советник Бориса Ельцина:

- Я подумал и пришел к выводу, что на первой странице учебника жизни должны быть слова Александра Блока из поэмы «Возмездие»: «Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Твой взгляд - да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты - и ты увидишь: мир прекрасен. Познай, где свет, - поймешь, где тьма...»

Олег Смирнов, бывший замминистра Гражданской авиации СССР:

- Одним из моих учителей в авиации был боевой летчик Великой Отечественной, который говорил: я вам покажу и расскажу ощущения на войне. Растолкую все слова и поступки пилота. Главные слова учебника жизни в небе: «Делай как я». Так говорит ведущий ведомому. А когда у меня наставником был участник Корейской войны, он произнес слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Надо лететь впереди самолета».

Владимир Винокур, народный артист России:

- Поклонюсь в День учителя могиле Анны Юльевны Винокур, преподавателя русского языка и моей мамы: она меня до последних лет своих учила жизни. Поздравлю ее и всех учителей, людей скромных, не самых обеспеченных, но искренних. Мама мне перед испытаниями говорила простые слова: «Ни пуха ни пера!» А папа говорил: «По жизни делай добро - и не жди ответа». Так и живу.

Роман Вильфанд, научный директор Гидрометцентра:

- Мне повезло с педагогами - и в киевской школе, и на геофаке МГУ они направляли не словами - делами. Но были и слова, которые звучат до сих пор: «За любовь, за дружбу - и за гидрометслужбу!» А еще: «За тех, кто в море, в поле и на гидрометпостах».

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