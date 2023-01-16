Юрий Башмет: "Самое главное - не доигрывать в обкаканном состоянии"

Юрий Башмет отмечает юбилей. Фото: Пресс-служба РКА

У меломанов есть традиция. 24 января они идут на день рождения Юрия Башмета. Прославленный музыкант привык отмечать свой праздник на сцене. Не станет исключением и семидесятилетие маэстро, которое грядет уже в этом году.

Накануне события музыкант собрал журналистов на пресс-конференции в ТАСС. Выглядел бодро и немножко нервно.

- У меня диссонанс, - объяснил Башмет. - Не могу представить, что мне уже семьдесят...

- Но, вы хорошо выглядите и молоды душой, - поддержали музыканта журналиста.

- Да, пока по старости не отменял концерты, - согласился без пяти минут юбиляр.

Уже не первый год повелось, что Башмет вместе с концертным директором Дмитрием Гринченко собирают прессу накануне каждого дня рождения, чтобы сообщить: Какой будет программа концерта, они не скажут.

Так было и на сей раз.

- Я за импровизацию, - сказал Юрий Абрамович.

- Придете - сами все услышите, - как отрезал Гринченко.

Согласно скудной информации, концерт пройдет в ГКЗ имени Чайковского, будет крайне необычным, ни на что не похожим. Его можно будет не только смотреть, но и осязать, но для этого что-то должно заработать, и над этим "чем-то" сейчас бьется весь коллектив вместе с режиссером Виктором Крамером.

ИТАЛЬЯНЦЫ НЕ ПОБОЯЛИСЬ САНКЦИЙ

Концерт по случаю юбилея станет ключевым событием Четвертого Зимнего международного фестиваля искусств в Москве, который уже стартовал и продлится аж до 11 февраля.

Насчет остальной программы Зимнего московского фестиваля спикеры рассказали более распространенно. Среди приятных неожиданностей - иностранцы в лице ансамбля итальянских теноров Tenores di Bitti, владеющих Канто- а - теноре, уникальным и очень древним видом пения, который существует только на Сардинии и вшел в список мирового наследия Юнеско.

- Мы спрашивали итальянцев, отдают ли отчет в том, что может последовать по случаю их приезда. Но итальянцы сказали, что все прекрасно понимают и для них очень важно выступить у нас, - восхитился бесстрашием музыкантов Дмитрий Гринченко.

Также на фестивале представят премьеру спектакля "Живые и мертвые" по роману Симонова; артист Евгений Миронов выступит в необычном проекте, посвященном Горькому и Григу (оказывается первый любил музыку второго!). На площадке ГЭС-2 состоится большой проект, посвященный юбилею Рахманинова. Завершится фестиваль 11 февраля концертом в Большом зале Московской консерватории, где Всероссийский Юношеский оркестр исполнит "Ленинградскую" симфонию Шостаковича.

В промежутках между оглашением программы Юрий Абрамович много говорил о сокровенном. Рассказывал о том, как приобщал к музыке дочь Ксюшу. Махнул рукой, когда спросили о внуке: "Я не знаю, чем там дело кончится". А в ответ на вопрос, случались ли у него, великого музыканта, неудачные концерты, вспомнил завет своего преподавателя: "Птичка сделала свое дело и улетела. А музыканту главное - не доигрывать в обкаканном состоянии".

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