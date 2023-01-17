Что случилось с Никитой Михалковым: свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 17 января 2023 года

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Никита Михалков неделю находился в реанимации. Сейчас знаменитого режиссера перевели в обычную палату 52-й больницы. Правда, площадь поражения легких пока не уменьшается. Но последние новости о состоянии здоровья Никиты Сергеевича на 17 число уже внушают как минимум сдержанный оптимизм.

Свежие новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова на 17 января 2023 года

Никита Михалков попал в больницу с пневмонией и коронавирусом 5 января. В клинике Никите Сергеевичу диагностировали идиопатическую пневмонию, осложненную интоксикаций организма. Спустя 11 дней интенсивной терапии режиссер почувствовал себя лучше, начал понемногу возвращаться к работе.

"Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось", - поделился с "360" последними новостями о состоянии здоровья Никиты Сергеевича его друг и коллега Николай Бурляев.

В свою очередь, в больнице уточнили: "Жесткое дыхание и кашель сохраняются - поражены все отделы легких".

Никита Михалков написал открытое письмо после включения его в санкционный список ЕС

Никита Михалков обратился с открытым письмом к членам Совета ЕС после того, как его внесли в европейский санкционный список. В нем Михалков рассказал, что ЕС не понравилась его поддержка спецоперации на Украине. Поставили в вину режиссеру и его одобрение возвращения Крыма России, признание независимости ДНР и ЛНР и многое другое.

Михалков напомнил, что он не политик или чиновник на госслужбе, а "русский художник", представитель древнего рода. Он попросил не расценивать его обращение как попытку выйти из-под санкций.

"Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение", - написал Никита Сергеевич.

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