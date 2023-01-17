Екатерина Афанасьева: «Пользоваться морем открывающихся возможностей и действовать»

Стремительное изменение технологий и трансформация целых отраслей ставит перед бизнесом большие вызовы. Екатерина Афанасьева - признанный эксперт в управлении, к ней за помощью обращаются и крупные предприятия, и стартапы. Чтобы прийти к такому успеху, необходимо обладать редкими компетенциями. Уникальный экологичный подход к устойчивому развитию бизнеса позволил Екатерине провести реструктуризацию департаментов предприятия с удвоением оборота и прибыли уже в процессе реорганизации. Она создала с нуля высокодоходные новые бизнес-направления внутри предприятий, которые повлияли на отрасль техноёмкого аудиовизуального и ИТ-оборудования. Как эффективно управлять будущим, Екатерина Афанасьева рассказала в интервью корреспонденту “КП”.

Прирождённый управленец

Стремление узнавать и пробовать новое, умение организовать людей и решать проблемы - эти качества Екатерина Афанасьева начала проявлять ещё в детстве. Тогда же появился интерес к экологии. Девятилетняя школьница заметила, что подвальные помещения в жилых домах и в школе обогреваются и пустуют. Екатерина решила, что это, во-первых, расточительство, во-вторых, тёплые подвалы - отличное место для приюта бездомных животных. Первый приют она организовала в школьном подвале. Для этого пришлось провести два этапа переговоров: с коммунальщиками и с директором школы. И уже тогда Екатерина, пока ещё интуитивно, использовала свой фирменный комплексный подход к развитию дела.

“Так случились мои первые в жизни переговоры с первыми лицами организации, - вспоминает Екатерина. - Директора волновало, что в подвал ходят старшеклассники, там курят и пропускают занятия. Её условием было, чтобы мы навели порядок. Так я стала уполномоченным лидером своего класса, а заодно младших и старших классов. Первая моя система учёта также появилась там. Я принимала взносы в виде молока, мяса и другого питания для собак, а также вклад в развитие приюта в виде уборки и дежурств. Человек 15 помогали мне выращивать бездомных щенков”.

Примерно в том же возрасте Екатерина познакомилась с концепцией устойчивого развития, когда отец принёс с конференции и подарил ей книгу авторов этой концепции “Фактор 4: затрат половина, отдача - двойная”. По сути это стало для Екатерины первым шагом к профессиональной специализации - развитию бизнеса технологий, комплексному подходу в создании устойчиво развивающихся систем.

“Один из основных выводов в книге: для устойчивого развития необходимо включать в учёт затраты на поддержание и восстановление систем. Например, затраты на очистку воды и утилизация отходов производства. Такой же подход применим к организации работы компаний. Например, временные затраты сотрудников на дорогу в офис и обратно не учитываются в затратах компании, а стоило бы,” - говорит Екатерина Афанасьева.

Такой подход меняет структуру затрат и позволяет учитывать интересы всех участвующих сторон, от сотрудников, работодателей и акционеров до города, государства и всего человечества. Интерес при этом выражается в деньгах. Эта мысль из книги, в итоге, легла в основу собственного подхода Екатерины к развитию бизнеса. Она выучилась на экономиста со специализацией на мировой экономике в Московском государственном лингвистическом университете на факультете Международных отношений, экономики и права. Природные таланты к управлению, помноженные на образование, позволили Екатерине гораздо лучше понимать, какие изменения в организации работы корпораций нужно проводить, чтобы экологично достигать коммерческого результата.

Становление профессионала

Учёбу в университете Екатерина совмещала с работой. И это сразу был международный опыт. Работодатель - Джек Коган, бизнесмен международного уровня, советский эмигрант, уехавший в США в 1980-х, и соучредитель компании, импортирующей в Россию аудио оборудование для автомобилей. Екатерине предстояло представлять его компанию на профильной выставке в Москве. За три дня ей пришлось буквально узнать всё о рынке аудио для автомобилей: основных производителей, конкурентов, ключевых клиентов, а также психологию переговоров. В итоге, Екатерина смогла профессионально и аргументировано участвовать в переговорах с владельцами и топ-менеджерами американских компаний-производителей.

“За эти три дня мне запомнилось множество деталей переговоров о поставках продуктов и рассказ о крупнейшей в своём сегменте российской компании - конкуренте “Русская игра”. Меня восхитил рассказ господина Когана о русской женщине-совладелице “Русской игры” Наталье Приваловой, которую он рассматривал как наиболее опасную фигуру на рынке, и моей мечтой стало работать с ней… а дальше было чудо,” - вспоминает Екатерина.

После окончания ВУЗа Екатерина разослала свое резюме в разные компании, и первое же приглашение на собеседование поступило от ГК “Синерджента”. Как выяснилось, на должность личного ассистента вице-президента группы компаний Екатерину пригласила та самая совладелица “Русской игры”. Опыт работы в ГК Синерджента лёг в основу успеха Екатерины на руководящих позициях. Уже через 3 месяца ее ждало первое повышение - она стала секретарем Совета директоров.

“Должность подразумевала подготовку проектов компании и руководителей этих проектов к отчёту на Совете директоров, - вспоминает Екатерина Афанасьева. - Тогда, в 2004 году, я познакомилась с уникальной моделью ведения бизнеса, фактически внутрикорпоративным акселератором, как её назвали бы сейчас”.

Образование Екатерины помогало поддерживать проекты-инициативы сотрудников компании на профессиональном уровне, что сделало её ценным специалистом, которого многие руководители хотели видеть в своих отделах. Так, очень быстро её перевели в отдел продакт-менеджмента на должность менеджера по развитию. В ГК “Синерджента” Екатерину Афанасьеву оценили как высококлассного аналитика, логиста и переговорщика, когда она заключила договор на поставки кассетных автомагнитол Panasonic для предустановки на конвейерное производство автомобилей Hyundai в России. Доходность от одного этого договора оказалась сопоставима с доходностью отдельного направления в ГК.

“Договор на общую годовую сумму поставок в $4 млн был подписан. От финдиректора я получила звание “Супер стар”. Единственным замечанием в мой адрес было то, что я всё сделала сама, хотя, как менеджер по развитию, не имела на это полномочий, с точки зрения финансового директора, конечно,” - говорит Екатерина.

Как и в самом начале свой карьеры, Екатерина продолжала совмещать работу и учёбу. Она завершила программу МВА в California State University (East Bay), а после ещё два месяца провела в Силиконовой долине (США), где посещала мероприятия и конференции, организованные Стенфордским университетом и Silicon valley open doors (SVOD), много общалась с предпринимателями Долины.

Новые направления

С каждым новым кейсом Екатерины Афанасьевой рос масштаб и количество участников проекта. Постепенно сформировался её уникальный комплексный экологичный подход к развитию бизнеса, который позволяет учитывать интересы всех: как прямых, так и косвенных участников. Он прослеживался ещё в школьном эксперименте в организации “любителей собак в подвалах”, а для коммерческих предприятий стал основой для роста бизнеса.

“В SoundLine, моем втором месте работы, я закрепила свой подход, разработав систему складского учета и алгоритм закупок аксессуаров портативной электроники так, чтобы в наличии всегда было минимально достаточное для продажи количество продукции. Когда я представляла свое решение, коллеги назвали его “взрыв мозга” из-за множественности количества параметров для расчёта и применимость к абсолютно любому ассортименту компании. Моим решением пользовались все продакт-менеджеры,” - рассказывает Екатерина.

В SoundLine таланты Екатерины оценили очень быстро. Уже через три месяца работы, по итогам командировки на заводы в Китае в качестве продакт-менеджера, её повысили до директора подразделения. К комплексному подходу решения бизнес-задач добавился главный компонент её успеха и, как она сама признаётся, источник множества трудностей - люди. В SoundLine Екатерина Афанасьева создала первую команду, получила первый управленческий опыт и впервые с нуля создала новое для компании направление бизнеса, совместив импорт и оптовую торговлю комплексных технологических систем (умные дома и домашние кинотеатры) с сервисной поддержкой таких продаж: технические консультации, тренинги по программированию систем управления, сопровождение проектов в реализации. Этот успех она закрепила на следующем месте работы в компании AUVIX.

До прихода Екатерины компания-дистрибьютор профессиональной аудиовидео- и ИТ-продукции AUVIX выстроила такую стратегию развития, которая привела к высокому доходу, но сделала компанию сильно зависимой от политики своих поставщиков и не позволяла ей развивать свои внутренние компетенции.

"Я увидела, что для AUVIX как дистрибьютора аудиовизуальных решений способность предоставлять продукты, составляющие качественное решение, имеет решающее значение для сохранения лидирующих позиций, лояльности клиентов и репутации. Я разработала принципиально новый подход к дистрибуции сложных техноёмких проектов, - делится Екатерина Афанасьева. - Теперь компания не просто являлась посредником на рынке, а стала надежным партнёром для интеграторов по предоставлению услуг установки и настройки технологических решений”.

Новое бизнес-направление создало семь рабочих мест, в том числе, три критических. Были подписаны контракты с шестнадцатью новыми поставщиками, и, наконец, бизнес-подразделение заняло долю 20 % в выручке AUVIX и стало вторым по величине бизнес-подразделением в компании. Благодаря системе, созданной Екатериной Афанасьевой, поставщики-конкуренты стали взаимодополнять друг друга, а не противоборствовать. Работодатели ценили предпринимательский талант Екатерины, который оборачивался ростом дохода компании, а иногда и просто спасительным кругом. После окончания Калифорнийского государственного университета в 2014 году Екатерина Афанасьева стала регулярным участником заседаний Совета компании в качестве советника Совета по продуктовому портфелю компании, продажам и маркетингу.

Уникальный подход

Собственный уникальный подход к устойчивому развитию бизнеса позволил Екатерине Афанасьевой сделать практически невозможное: провести реструктуризацию коммерческих отделов, которая принесла удвоение оборота и прибыли за два года. Хотя, как правило, в процессе реструктуризации доход компаний снижается. Масштабный проект по перестройке работы коммерческих департаментов компании AUVIX продолжался три года. В проекте были задействованы три департамента, более сотни сотрудников, потребовался анализ и сегментация более трёх тысяч клиентов. Екатерина Афанасьева проделала огромную аналитическую работу, сумела определить интересы и их общность для всех участников процесса и найти тот самый win-win без компромиссов с чьей-либо стороны. Реструктуризация по методу Екатерины Афанасьевой имела пролонгированный эффект: выручка компании демонстрировала двузначный рост в течение нескольких лет после завершения процесса. В 2020 году выручка выросла на 51,7 % с 4,93 млрд рублей в 2019 году до 7,48 млрд рублей в 2020 году, а затем ещё на 13,4 % - до 8,48 млрд рублей.

В AUVIX признают, что новые подходы Екатерины Афанасьевой и её результаты были беспрецедентными для компании, а некоторые уникальными для всей отрасли.

“Это командный результат проекта, в котором я была лидером, - вспоминает Екатерина Афанасьева. - В нём были реализованы подходы к формированию структуры и системы мотивации сотрудников, которая максимально позволяла удовлетворить потребности клиентов. Сегментации клиентов, доработка CRM под управление проектами и упаковка продуктово-сервисного предложения компании - это мой опыт 10 предыдущих лет. И я благодарна команде и руководству за доверие”.

За заслуги в индустрии профессиональных аудио-визуальных решений Екатерина Афанасьева получила признание как ведущий эксперт AV Club, крупнейшего сообщества профессионалов аудио-визуальных технологий, интеграторов и инсталляторов в России и СНГ. Екатерина постоянно следит за технологическими новинками. В качестве эксперта, с 2010 года регулярно посещает крупнейшие выставки Infocomm в США, организованные Ассоциацией профессионалов аудио-визуальных технологий AVIXA, а также Integrated System Europe (г. Амстердам).

“Аудио-визуальные решения - это одновременно узкая ниша и популярные продукты. Вы сталкиваетесь с ними в переговорных комнатах, конференц залах, мультимедийных выставках, концертных площадках. Шоу “Круг Света” в Москве - это тоже аудиовизуальное решение. Они требуются при запуске космических ракет, принятия решений на транспорте, в энергетике, при чрезвычайных ситуациях и даже в бизнесе или муниципальной администрации. Виртуальная и дополненная реальность (AR / VR) - тоже часть аудиовизуальных решений,” - объясняет Екатерина.

Действовать

Признанный эксперт в управлении и развитии бизнеса не только в России Екатерина Афанасьева в качестве постоянного спикера выступает на профессиональных конференциях в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. По 10 - 12 конференций в год. На пике карьеры Екатерина сделала поворот - начала заниматься консалтингом. Новый интерес высококлассного управленца - модель работы бизнес-трекеров и бизнес-акселераторов, социальных институтов поддержки стартапов. Каждый год с 2017-го Екатерина ездит на одну из крупнейших выставок стартапов Web Summit в Лиссабоне (Португалия) - одна из крупнейших мировых выставок стартапов, а в Лас-Вегасе (США) на крупнейшей мировой выставке CES изучает новинки потребительской электроники.

“Стартапы - это источник инноваций, изменений, улучшающих нашу жизнь, создающих технологические инструменты, расширяющие наши возможности, - говорит Екатерина Афанасьева. - Способность быстро тестировать и запускать в жизнь инновационные продукты как минимум важна в современном мире. О востребованности профессии говорит поддержка на государственном уровне: выделение грантов и федеральные программы Университета 2035, НИУ ВШЭ, Иннополиса, ИЦ Аквариум, в которых я участвовала как эксперт и трекер бизнес-проектов предпринимателей”.

В программах поддержки стартапов Екатерина участвует в качестве эксперта в развитии бизнеса, за что получила благодарности от Технопарка Иннополис, ИЦ Аквариум и Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ. Вполне естественными стали приглашения в жюри, участвовать в отборе стартапов в акселерационную программу “Воронка” АНО “Иннокуб Краснодарского края” и в ряде международных конкурсов инновационных проектов. Она видит будущее за стартапами и теперь вписывает их в своё собственное. Планирует реализовать проекты авторской концепции корпоративных акселераторов, в которых она совмещает традиционный подход акселерации стартапов, свой личный опыт внутрикорпоративного предпринимательства и оценки проектов как инвестора. Профессионализм и достижения Екатерины в области корпоративного управления и развития бизнеса получили особое признание, когда в ноябре 2022 года её приняли в Ассоциацию независимых директоров, крупнейшую директорскую организацию России.

“Мне нравится выращивать бизнесы, как отдельно, так и внутри компаний. А современные методы ускорения развития (акселерации) позволяют быстро тестировать любые идеи, снижая как прямые финансовые затраты на разработку, так и косвенные выраженные в потере времени. Отбросив неудачные, вы фокусно выделяете ресурсы на проекты, подтвердившие свою жизнеспособность - способность расширять возможности человека и бизнеса,” - делится Екатерина Афанасьева.

Екатерина признаётся, что её главная профессиональная мечта - популяризация технологий как инструмента расширения человеческих возможностей через развитие бизнес-подходов к разработке. А прямо сейчас нужно пользоваться безграничным морем открывающихся возможностей и действовать.