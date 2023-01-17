Ученые выяснили: чем короче у парня мужское достоинство, тем больше он готов потратить на спортивный автомобиль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивительно устроен человек разумный. У парней почему-то не принято меряться уровнем IQ, зато размер мужского хозяйства является одной из самых актуальных тем для обсуждений в кулуарах. Широкое распространение получил культурный стереотип, согласно которому джентльмены со скромным мужским достоинством наиболее падки на дорогие спортивные автомобили.

Мол, тут работает “эффект павлина”: только вместо хвоста с перьями граждане с компактным фаллосом демонстрируют предметы роскоши, которые подчеркивают их высокий статус. А какая визитная карточка может быть ярче чувака за рулем спорткара? Таким образом, те, кому не повезло на раздаче мужских инструментов, увеличивают свою привлекательность для прекрасных дам.

Впрочем, другая группа психологов (да-да, по этому поводу ведутся научные дебаты! - авт) считает, что дело тут не столько в привлечении самок, сколько в повышении самооценки. Пусть природа не наградила тебя экземпляром, как у солиста балета Большого театра, но если у тебя есть спорткар, то еще неизвестно, кому в жизни больше повезло.

Гиганты и мастера малых форм

Но это все теоретические умозаключения. А как дело обстоит на самом деле - никто не знал до последнего времени. Ведь не будут же ученые с линейкой заглядывать в штаны любителям быстрой езды. Однако исследователи кафедры экспериментальной психологии Университетского колледжа Лондона нашли научно достоверный способ проверить существует ли этот эффект в реальности. Исследование под названием “Маленькие пенисы и быстрые машины: доказательства психологической связи” опубликовано в открытом доступе на сервере препринтов (публикаций, которые еще не прошли рецензирование) PsyArXiv Preprints. Заметим, что методы исследования – экспериментальные, а само исследование пока не получило положительную рецензию.

Профессор Даниэль С. Ричардсон и его коллеги подумали: если нельзя измерить длину напрямую, то можно отличить полового гиганта от мастера малых форм манипулируя самооценками мужчин.

Психологи набрали 200 кавалеров, им объяснили, что они будут участвовать в эксперименте, в ходе которого предстоит выяснить, как просмотр интернет-контента влияет на стремление совершать покупки онлайн. Участников предупредили, чтобы они старались запомнить увиденную информацию, поскольку после эксперимента им надо будет пройти тест на память.

Мужчинам демонстрировали несколько наборов утверждений и товаров, чтобы замаскировать предмет своего главного интереса. К примеру, сначала сообщалось, что один разряд молнии содержит электричество, достаточное для поджаривания 100 тысяч хлебных тостов. А затем, появлялось изображение конфет известного бренда и надо было указать, насколько сильно вам хочется купить такие конфеты. В ключевом тесте добровольцам сообщалось, что средний размер мужского агрегата в рабочем состоянии - 18 сантиметров. А затем следовало оценить идею приобретения крутого спортивного автомобиля. Спустя некоторое время этот тест повторялся, только в качестве установочного утверждения фигурировал факт, что средний размер полового члена у мужчин всего 10 сантиметров.

Идея заключалась в том, что в первом случае мужское самолюбие участников будет уязвлено (ученые склоняются к тому что усредненное “золотое сечение” это 13 см), а во втором они будут довольны собой. И это скажется на выборе покупок.

Результат не заставил себя ждать.

Причем здесь Грета Тунберг?

- Мужчины значительно чаще задумывались о покупке спортивного автомобиля, когда мы им давали понять, что у них маленький пенис. Особенно сильным этот эффект был заметен у мужчин старше 30 лет, - утверждает ведущий автор исследования профессор Даниэль Ричардсон.

С результатами исследования, похоже ознакомилась известная эко активистка Грета Тунберг. Во всяком случае это знание она использовала, как оружие, в публичном конфликте с Эндрю Тейтом. Тейт в прошлом чемпион мира по кикбоксингу, а ныне одиозный блогер-женоненавистник и кумир правых радикалов решил потроллить защитницу природы. На своей страничке в соцсетях он тегнул Грету и начал хвастаться: мол, плевал я на экологию, у меня 33 тачки и среди них 8-литровый “Бугатти” и два 6,5 литровых “Феррари”... Пост заканчивался просьбой: “...Пришли мне адрес электронной почты, чтобы я мог отправить тебе полный список моих машин производящих невероятное количество выхлопов вредных газов”.

А Грете Тунберг, которую все помнят, как одержимую девочку-подростка, между прочим уже 20 лет. Острая на язык девушка попросила Тейта писать ей на несуществующий адрес smalldickenergy@getalife.com. Дословно это можно перевести “энергия маленького члена, пора бы повзрослеть”. Пользователи всего мира сошлись во мнении, что чемпиона мира по кикбоксингу еще никто так сокрушительно не нокаутировал.

В общем, вне зависимости от того, какой багаж вы скрываете в штанах, стоит помнить сакраментальную истину: автомобиль не роскошь, а средство передвижения.