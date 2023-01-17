Американец с удивлением узнал, что у него есть двойник

Чтобы развеять сомнения, молодые люди решили пройти ДНК-тест

Профессиональный бейсболист Брэйди Фейгл из американского штата Миссури, играющий за команду Oakland Athletics, случайно выяснил, что у него есть двойник. Причем у мужчин совпадают не только имена и фамилии, но и очень похожая внешность.

Информация всплыла случайно: тренеру Брейди позвонили из клиники и уточнили, когда спортсмен явится на операцию (некоторое время назад он травмировал локоть). Тренер ответил, что операция была сделана полгода назад, и реабилитация прошла успешно.

В клинике растерялись и заявили, что операция не могла быть сделана, поскольку для нее еще даже не назначено время.

Так выяснилось, что Брэйди Фейглов – два. Игроку Oakland Athletics 22 года, а его полному тезке, питчеру из филиала «Техас Рейнджерс» – 27 лет. Внешняя схожесть мужчин потрясает: оба ростом за 190 сантиметров, огненно-рыжие, носят бороды и очки.

Чтобы развеять сомнения, молодые люди решили пройти ДНК-тест и выяснить, не родственники ли они. Исследование показало, что Фейглы – совершенно чужие друг другу люди. Но вот сами они с некоторых пор считают себя пусть и не кровными, но братьями.