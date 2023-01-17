Мишель Обама резко сменила имидж

Обама совершает тур по США в поддержку своей новой книги Фото: EAST NEWS

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, появилась на публике в новом виде: кудрявые волосы, косички и джинсовый костюм мало напоминают о первой леди, которой Мишель была когда-то.

В своем новом облике Обама совершает тур по США в поддержку своей новой книги «The Light We Carry», в которой помимо семейных анекдотов содержатся советы тем, кто хочет избавиться от неуверенности в себе.

Во время одного из интервью, посвященного книге, 58-летняя Мишель рассказала, что еще во времена президентства своего мужа хотела заплести себе косички-расты, но потом решила, что это перебор.

– Будучи первой леди, я не заплетала кос и предпочитала прямые волосы. Достаточно было того, что людям пришлось привыкать к темнокожему президенту и его семье, – поделилась супруга бывшего главы Белого дома.

Также она рассказала, что дизайнер Оскар де ла Рента, одевавший не одну первую леди США, в свое время язвительно прокомментировал ее выбор одежды для визита к покойной ныне королеве Великобритании Елизавете II.

– В Букингемский дворец не ходят в свитере, – заявил дизайнер.