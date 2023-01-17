Глава МИД Австрии призвал Запад не вводить запрет на выдачу виз россиянам

Шалленберг раскритиковал и решение не приглашать российских дипломатов на встречу ОБСЕ Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Александр Шалленберг считает, что странам Запада стоит задуматься о сохранении возможностей для диалога с Россией, который в любом случае придется налаживать после окончания событий на Украине.

- Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян, – заявил министр.

Россия была и остается не только частью истории и культуры Европы, но и постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также мощной ядерной державой, не считаться с которой не получится, добавил Шалленберг.

Шалленберг раскритиковал и решение не приглашать российских дипломатов на встречу ОБСЕ, напомнив о том, что эта структура является одной из немногих, где представители Запада могут высказать российской делегации свои претензии и аргументы.

За прекращение выдачи виз всем россиянам выступали в Эстонии, Польше и Бельгии, а летом прошлого года за подобное решение высказались и основные политические партии Финляндии. К середине осени решение о приостановке выдачи туристических виз гражданам России приняли в Нидерландах, Дании, Чехии и ряде других европейских стран.