Археологи нашли в Египте гробницу таинственной принцессы

Долина Царей - одна из главных туристических достопримечательностей Египта

В Египте - новое открытие. Конечно же, оно связанно с гробницами, фараонами и тайнами. В Долине Царей в Луксоре археологи обнаружили неизвестную до сих пор гробницу времен XXVIII династии фараонов (а это 3500 лет назад).

И это делает находку интригующей и многообещающей: именно к восемнадцатой династии принадлежали фараоны Тутанхамон и Эхнатон, а Египет достиг своего расцвета. Дело было в 1550 - 1292 годах до н.э.

Раскопками на западном берегу Нила занимались британские и египетские археологи, а об открытии торжественно объявил глава Верховного совета по древностям Мостафа Вазири.

Кто был похоронен в только что раскопанной гробнице Долине Царей? Разумеется, царственная особа - скорее всего, принцесса или супруга фараона. И родственница Тутанхамона. Такую версию выдвинул археолог Пирс Литерхэнд из Кембриджского университета, руководивший работами с британской стороны. И это очень интересно. У юноши-фараона Тутанхамона не было прямых наследников. Во всяком случае, насколько это известно историкам. Женат фараон был. В его гробнице в своё время (а весь интересующийся историей и археологией мир только что отметил 100-летие эпохального открытия - находки мумии Тутанхамона в роскошном золотом одеянии) обнаружили также мумии двух мертворожденных младенцев, дочерей фараона…

Находка мумии принцессы могла бы пролить свет на многие загадки. Но надежд немного: гробница в плачевном состоянии, признает египетский археолог Мошен Камел. Нет, не разграблена, как часто бывало с богатыми фараонскими захоронениями. Повреждена во время наводнений ещё в древности, занесена песком. Но кто знает!

Долина Царей - одна из главных туристических достопримечательностей Египта. И в западных СМИ уже пишут, что подозрительно частые находки археологов в последнее время, то в Луксоре, то в Саккаре рядом с Каиром, то в Александрии - своего рода пиар-компания. Чтобы привлечь отпускников после пандемии и заодно подогреть интерес перед открытием Гранд-Музея в Каире.