Прощание с Инной Чуриковой проходит в Храме Христа Спасителя Фото: Иван МАКЕЕВ

Близкие, коллеги и поклонники творчества прощаются с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой во вторник, 17 января 2023 года. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии прощания с Инной Чуриковой, которая проходит в Москве.

О смерти актрисы стало известно в субботу. Ей было 79 лет.

Где похоронят Инну Чурикову

Прощание с Инной Чуриковой начнется в столичном Храме Христа Спасителя в 11:00 по московскому времени. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прямая онлайн-трансляция похорон Инны Чуриковой 17 января 2023 года

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию похорон Инны Чуриковой. Кто пришел с ней проститься, как вспоминали артистку - смотрите кадры с траурной церемонии в онлайн-трансляции на сайте "Комсомолки".

Причина смерти Инны Чуриковой

Советская и российская актриса умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве. Официальная причина смерти Инны Чуриковой - остановка сердца. Известно, что у Народной артистки СССР обнаружили кисты в головном мозге. Врачи на операцию не решились – слишком велика нагрузка на сердце.