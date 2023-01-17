Шойгу уехал в полевой штаб СВО

Шойгу обратил внимание офицеров на организацию всестороннего обеспечения войск Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«На командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях по текущей обстановке и действиям группировки войск», - прокомментировали в Минобороны России.

Шойгу обратил внимание офицеров на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Министр лично поблагодарил ряд командиров подразделений, что мужественно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, а также вручил им государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того чтобы приблизить тот день, который называется Днем победы», - отметил Сергей Шойгу.

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