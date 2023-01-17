«Остались без мужского плеча и нуждаетесь в нашей поддержке»: Глава Архангельской области Александр Цыбульский встретился с семьями участников СВО

Губернатор Александр Цыбульский встретился с женами и матерями участников спецоперации. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Ни одна семья участника СВО не останется без поддержки, подчеркнул глава Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с семьями военнослужащих. Губернатор 16 января пригласил жен и матерей бойцов в здание регионального правительства и за чаем поговорил с ними о том, какую еще помощь региональные власти могут оказать родственникам военных. Среди участниц встречи была вдова героя, погибшего в зоне СВО. Александр Цыбульский выразил ей свои соболезнования и заверил в том, что областные власти и он лично поддерживали и будут поддерживать семьи ребят, погибших на службе Отечеству.

С самого начала спецоперации Архангельская область оказывает всестороннюю поддержку нашим защитникам. В зону СВО отправляют комплекты вещей и техники, необходимых для эффективного ведения боевых действий и организации быта бойцов. Специально для этого в октябре на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее!» был создан штаб поддержки военнослужащих и их семей. Он координирует общий сбор помощи для участников спецоперации и опекает семьи бойцов. Обратившись сюда, близкие военнослужащих могут получить любую помощь – от финансовой до юридической.

«Практически с первого дня специальной военной операции мы занимаемся вопросами поддержки наших ребят и семей военнослужащих, - отметил Александр Цыбульский. - Сегодня это одно из приоритетных направлений нашей работы, которое находится в постоянной зоне внимания. Мы отправляем посылки в зону СВО, стараемся обеспечить наших бойцов специальным обмундированием и техникой, которые не входят в стандартные наборы Министерства обороны. Ребята сегодня героически выполняют свой воинский долг, но вместе с тем мы понимаем, что есть вы, их семьи, которые на время, пока глава семьи несет службу, остались без мужского плеча и нуждаетесь в нашей поддержке».

Александр Цыбульский рассказал, что в ближайшее время в Архангельской области будет создано региональное отделение Комитета семей воинов Отечества. Инициатива по созданию такой организации прозвучала на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество». Эту идею поддержал президент Владимир Путин. Сейчас региональные отделения Комитета создаются по всей России.

В Архангельской области помощью участникам СВО и их семьями занимаются многие организации – и государственные, и некоммерческие. В их числе - комитет солдатских матерей, Союз женщин Архангельской области, Фонд помощи военнослужащим «Победа за нами» и многие другие. После того, как в Поморье появится региональное отделение Комитета семей воинов Отечества, оно наравне со штабом поддержки военнослужащих объединит усилия женских организаций, поддерживающих связь с родственниками участников СВО.

Во время беседы с губернатором женщины попросили сделать такие встречи, на которых бы обсуждались меры помощи семьям военнослужащих, регулярными. Александр Цыбульский пообещал, что областные власти будут поддерживать новую общественную организацию на постоянной основе. Губернатор дал поручение создать местные ячейки Комитета семей воинов Отечества во всех муниципалитетах Поморья. Региональное отделение Комитета также займется организацией работы с центрами занятости по трудоустройству участников спецоперации. Важной мерой помощи является психологическая поддержка. Сейчас психологи работают с родственниками военнослужащих, переживающих за своих родных. В будущем, по мнению родственников солдат и офицеров, психологическая помощь может понадобиться участникам СВО после того, как они вернутся домой из зоны боевых действий.