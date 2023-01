Администрация Зеленского рассорилась с командованием ВСУ: украинцы дезориентированы и не знают, кому верить

Если соврал Арестович, то получается, что нельзя верить не только ему, но и официальным заявлениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина находится на перепутье. Я не про власть, я про население. Оно было глубоко оскорблено и лишено последних возможностей самостоятельно получить ответ на вопросы – кто им врет и кому теперь верить. А виной всему – всего лишь одно высказывание Арестовича про попадание ракеты в жилой дом в Днепропетровске.

Как было хорошо украинцам раньше. Арестович говорил, что у русских вот-вот уже закончатся ракеты, и население ему свято верило. "Люся" обещал украинцам надежду: мол, надо потерпеть еще 2-3 недели (ладно, месяца), и граждане Незалежной в шароварах отпляшут гопака после своей победы (перемоги) на параде на Красной площади, а потом непременно "сожгут Москву".

И тут вдруг – пошли заявления. Первое от Арестовича, заявившего, что это украинская зенитная ракета сбила русскую Х-22, которая из-за этого сбилась с курса и попала в результате не в свою цель, а упала на жилой дом. То есть получается, что падение ракеты на жилой дом произошло из-за действий ПВО Украины, которая отработала по одному из двух своих обычных вариантов. Первый – это когда ракета украинских ПВО просто сама нештатно лупит по наземным объектам украинских городов, потому что пусковые установки расположены в жилых кварталах этих городов. А второй – когда украинская зенитная ракета все-таки попадает по российской цели над городом, и на головы местных жителей падают обломки двух ракет. И, хотя первый вариант случается чаще, второй тоже означает, что фактически вина в попадании по жилым кварталам лежит на украинских ПВОшниках.

Население Незалежной не успело осознать этот неприглядный факт, как пришло второе заявление. С ним выступил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Сей доблестный офицер публично признался от лица командования Воздушных Сил Украины, что украинская ПВО якобы тут совсем ни при чем, потому что "у ВСУ нет средств для сбития ракет X-22".

Стоп, стоп, стоп! А как же многочисленные публикации, что украинская ПВО ранее уже сбивала ракеты Х-22? Некоторые их них даже сопровождались фотографиями обломков. И можно говорить о, как минимум, трех успешных применениях средств ПВО против таких ракет – в конце мая, июня и июля. Не менее официально Игнат заявил, что это были опубликованы "недостоверные сведения". Называя вещи своими именами, украинцам просто наврали.

И пусть Арестович теперь покаялся, извинился, отозвал свое выступление по ракете, зарекся до конца жизни хоть раз сказать правду и снова покаялся. Пусть депутат ВРУ, "белая слизь" Алексей Гончаренко уже строчит многочисленные доносы на "Люсю" Арестовича в СБУ и прочие правоохранительные структуры Украины (если такой термин уместен по отношению к ним в принципе) и со скоростью борзой собирает подписи в Верховной раде за отставку Арестовича с поста советника офиса президента (занятие совершенно бесполезное, поскольку Арестович не в штате и не получает официальную зарплату в ОПУ). Пусть сам Арестович обвиняет в развязанной против него компании смычку украинской "оппозиции" Порошенко в смычке с Кремлем, которые, по его мнению, работают против него, "Люси" по общему плану, уже не важно, кто в этом соитии жаб и гадюк одержит верх и получит большее удовлетворение.

Главное – украинцы теперь совершенно дезориентированы, не знают и не понимают, кому верить, а кто им врет. Если соврал Арестович, то получается, что нельзя верить не только ему, но и официальным заявлениям, что "из 60 запущенных по Украине российских ракет ПВО Незалежной сбивает, минимум, 75". А если соврал Игнат, и ПВО в состоянии бороться с русскими ракетами, то это означает, что в реальности украинские города слабо прикрыты от воздушных налетов и, опять же, нет никакой веры официальным реляциям об успешных отражениях воздушных атак.

Кто врет? Вот в чем вопрос, не уступающий по своему трагизму и мировоззренческому масштабу тому, что задавал один небезызвестный принц Датский. Перефразируя старика нашего Шекспира: " To lie or not to lie, that's the question".

Да бросьте, никакой это не вопрос. И ответ на него давно известен и прост.

Украинцы, вам врут абсолютно все представители любой ветви украинской власти. Врут Зеленский, Резников, Стефанчук, Кулеба, Шмыгаль, Залужный и т.д. Кончено же, Арестович, Подоляк, Игнат, Порошенко, всякие ваши "политологи" и т.д. Если есть исключения, то они где-либо на самых низших эшелонах, да и то вряд ли говорят правду, потому что не хотят сесть в тюрьму.

На Украине врут все и про все. И именно это и является главной проблемой Незалежной, а не дефицит вооружений или нехватка боеприпасов. Стоит только принять для себя эту истину, как куда-то далеко уйдут, шизофреническое раздвоение личности и испарится когнитивный диссонанс. Правда, Украина после этого предстанет не колыбелью цивилизации и ее передовым отрядом, а во всей своей неприглядной и уродливой жути. Ну, так отож, как там говорят. Вам выбирать, жить в реальности и в ладу с разумом или в мире сладких мрий.

