Огненный ад в Нормандии: на севере Франции полностью сгорел склад с токсичными литиевыми батареями

Во Франции сгорел склад с токсичными литиевыми батареями Фото: REUTERS

Во французском городе Гран-Курон на севере страны загорелись склады, где хранятся литиевые батареи. Промышленный комплекс, вмещающий в себя около 12 тысяч батарей, арендуется нидерландской компанией Bollore Logistics, пишет LeParisien.

По данным префектуры округа, пожар начался в ангаре с литиевыми батареями, а затем огонь перекинулся на соседнее здание, используемое французской компанией Distri Cash для хранения автомобильных шин. Согласно представителям организации, на складе находилось около 70 тысяч шин.

Отстоять оба здания огнеборцам не удалось, склады выгорели полностью со всеми товарами. Тем не менее огонь притих, и благодаря этому хотя бы удалось избежать его распространения на третий ангар с тканями и трикотажем.

Bollore Logistics выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о создании кризисного центра по связям с общественностью, уточнив, что на данный момент у неё нет информации о причинах пожара, его масштабах и жертвах. Префект и начальник пожарной охраны округа уже выехали на место возгорания.

Во французском городе Гран-Курон на севере страны загорелись склады, где хранятся литиевые батареи. Фото: REUTERS

При горении литий выделяет плавиковую кислоту и может быть токсичен. Ближайший населённый пункт находится всего в полукилометре от места пожара, поэтому муниципальные службы призвали жителей закрыть все окна и ни под каким предлогом не выходить на улицу. «Специалисты уже выехали на место и проводят необходимые мероприятия по обезвреживанию. По предварительным измерениям качества воздуха, проведённым пожарными, особых причин для беспокойства уже нет», – заявил префект Пьер-Андре Дюран.

Это не первый случай крупного пожара в промышленных зданиях округа. В сентябре 2019 года огонь охватил завод специальных химикатов американской компании Lubrizol. Префектура приказала эвакуировать население в радиусе 500 метров, закрыла школы в близлежащих муниципалитетах, а позже порекомендовала избавиться от всех недавно купленных продуктов питания.