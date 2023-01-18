Власти Кузбасса показали макет памятника Ольге Качуре, который установят в Новокузнецке в 2023 году

В августе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и дочь Героя России Ольги Качуры Елена Карабет заложили первый камень на месте будущей площади. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Новокузнецке в 2023 году появится Площадь защитников Донбасса. Она увековечит память военнослужащих, отдавших свои жизни за мир и свободу на донецкой земле. На площади установят мемориал Герою России Ольге Качуре. Первая женщина-командир артдивизиона ДНР погибла во время спецоперации в начале августа прошлого года.

Решение о создании мемориала в честь героев Донбасса в 2022 году принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Мемориальный комплекс разместится на площади в Новоильинском районе Новокузнецка. После реконструкции она будет носить новое название - Площадь защитников Донбасса. Над ее дизайном сейчас работают специалисты ГБУ «КузбассПроект». Макет создается в тесном сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом. Эскиз памятника, который станет главным элементом новой площади, разработал художник-монументалист Денис Стритович. Известный российский скульптор создавал стелы «Город трудовой доблести» - их устанавливают во всех городах, удостоенных этого звания.

Главным элементом мемориала станет памятник Ольге Качуре. Над ним работает российский скульптор-монументалист Денис Стритович. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Работу над проектом будущей площади планируется закончить в феврале, тогда же будет получено заключение экспертизы проектной документации. А уже в марте начнутся строительные работы. Перед тем, как установить мемориальный комплекс, площадь полностью обновят. На ней появятся нескольких функциональных зон, в том числе смотровая площадка и комплекс каскадных фонтанов. Предусмотрены и зоны активности для детей и молодежи. Здесь оборудуют места для подвижных игр с устройством памп-трека, скейт-парка и спортивной площадки, а также детские площадки с игровыми комплексами. Рядом расположатся зоны для тихого отдыха. На площади можно будет проводить культурные и массовые мероприятия: на ней построят новую сцену и амфитеатр для зрителей, рядом с которыми установят два светодиодных экрана. Проект также предусматривает полное обновление наружного освещения, установку систем видеонаблюдения и громкоговорящей связи. Для всех посетителей на площади будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Открыть новый парк в Новокузнецке собираются к 3 августа – в годовщину гибели Ольги Качуры. Год назад губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заложил на месте строительства площади первый камень. В торжественной церемонии приняли участие мэр Горловки Иван Приходько и дочь Героя России Ольги Качуры Елена Карабет.

Строительство Площади защитников Донбасса в Новокузнецке начнется в марте 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига - Площадь защитников Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки - именно там 3 августа погибла Ольга Качура. Мы уже приступили к проектированию, работают лучшие дизайнеры», - рассказал Сергей Цивилев во время церемонии.

Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР. В 2014 году она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР. Под ее началом служили 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. Автомобиль Качуры 3 августа попал под артобстрел на трассе Горловка - Ясиноватая. Ольга и еще два ее сослуживца погибли. Президент Владимир Путин посмертно присвоил Качуре звание Героя России. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики.