Виктор Русинович: «Автоматизация процессов – глобальный тренд»

Согласно исследованию аналитической компании Burning Glass Technologies, более 250 профессий уже стали «гибридными». За таких сотрудников работодатели готовы платить надбавку, ведь они получают сотрудника с широким набором навыков. Сегодня HR-специалист совмещает в себе компетенции менеджера, бизнес-аналитика, психолога и даже айтишника. Гибридными становятся профессии журналиста, продуктолога и другие. Есть в этом списке и редкие профессии. Например, геолог, разрабатывающий IT-технологии. Пока таких специалистов единицы, но они очень востребованы. Чем занимается такой геолог и почему без него развитие индустрии сильно замедлится, рассказал эксперт в этой области Виктор Русинович – геолог и разработчик уникальных и эффективных программ для нефтегазовой отрасли, аспирант Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, участник более 10 научных конференций, призер международной конференции «Нефть и газ-2018», которая, по мнению Министра Энергетики Российской Федерации Александра Новака, является одним из авторитетных мероприятий среди профессионального и академического сообществ, член международного общества инженеров-нефтяников(SPE), автор научных работ в сферах геологии и автоматизации процессов нефтегазовой отрасли, публикации которого можно увидеть на страницах научных журналов и в сборниках тезисов конференций. Благодаря своим заслугам в нефтегазовой отрасли Виктор был приглашен в состав профессионального жюри конкурса “Время инноваций” - соревнования лучших решений и проектов по реализации, разработке и совершенствованию инноваций в различных категориях. Конкурс включал такие категории как: нефтегазовая отрасль, информационные и цифровые технологии и искусственный интеллект, в которых Виктор компетентен больше, чем кто-либо другой.

Без науки – скука

Геолог, разрабатывающий IT-технологии, – такой профессии не учат в вузе. Поэтому сначала Виктор Русинович получил образование в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве, который является одним из лучших нефтегазовых университетов России. С третьего курса занялся научно-исследовательской деятельностью в сфере нефтегазовой геологии. Говорит, что просто учиться недостаточно, для того чтобы стать востребованным специалистом. Виктор вступил в Студенческое Научное Общество, выступал на конференциях по всей России от Сахалина до Москвы, а также участвовал в организации выставок нефтегазовой отрасли.

Наибольший отклик получила работа «Оценка перспектив нефтегазоносности юго-восточной части Присахалинского шельфа». С ней он занял призовое место, получив диплом III степени на Международной конференции «Нефть и газ – 2018» - одной из наиболее значимых и престижных в нефтегазовой отрасли. Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского газового общества и ведущих российских и международных нефтегазовых компаний.

“Столь высокой оценки удалось достичь за счет выполнения объемного научного исследования, обоснования и локализации перспективных нефтегазоносных площадей, - поясняет Русинович Виктор. - Я сократил площадь ведения работ в 30 раз, разработал новую методику, совмещающую детерминистический и стохастический подходы в оценке перспектив в пределах площадей с высоким уровнем геологической неопределенности”.

В 2019 году Русинович Виктора признали лучшим студентом на кафедре. Не удивительно, что уже на пятом курсе появились первые предложения от работодателей. Кафедра хотела видеть его своим ассистентом и аспирантом, а «Роснефть» и «Транс Нафта ГазДобыча», где он проходил практику, приглашали на работу геологом. Но судьба распорядилась так, что на «Ярмарке вакансий», организованной университетом, выпускник задержался у стенда компании Exxon Neftegaz Limited. Она набирала специалистов “нефтянки” всех специальностей на остров Сахалин, вернуться на который было давней мечтой Виктора. Его не остановил даже сложный многоступенчатый отбор, который он прошел успешно, о чем узнал буквально накануне защиты диплома.

Решения на миллион

Стоимость разработки нефтяных или газовых месторождений может быть очень высокой и часто исчисляется миллиардами долларов. Например, шельфовые нефтегазовые проекты могут быть особенно дорогими из-за сложных технологий, необходимых для бурения и добычи нефти и газа в таких условиях. Стоимость бурения одной скважины в шельфовых условиях может превышать 90 миллионов долларов, причем с повышением «возраста» месторождения риск пробурить нерентабельную скважину повышается из-за добычи нефти и газа. Одной из задач Виктора на проекте «Сахалин-1» было планирование таких скважин, для чего он решал ряд задач, таких как определение потенциальных мест бурения, проведение геологических и геофизических исследований, анализ и интерпретацию сейсмических данных для определения местоположения и размеров залежей нефти и газа, а также оценивал целесообразность различных методов добычи. От него зависел экономический успех проектов по бурению скважин и компании, которая в них инвестировала.

“Геологи-нефтяники работают с неполными и неточными данными о строении нефтяных и газовых месторождений. Это приводит к неопределенностям в отношении местоположения, размера и качества коллектора, а также свойств пород и флюидов в них. Единственные данные, в которых мы уверены, находятся вблизи пробуренных скважин, а все, что между ними, - большое поле неопределенности, в пределах которого мы должны сказать, где и почему хотим пробурить следующую скважину. Это похоже на собирание пазла, когда мы из отдельных кусочков информации собираем целостную картину строения недр и предлагаем менеджменту свои проекты”, - рассказывает Виктор.

Информационные технологии в нефтегазовой отрасли

Карьера геолога шла в гору, когда Виктор Русинович увлекся программированием. Поначалу это было хобби, но постепенно он начал применять полученные навыки на работе в компании. Программирование позволило ему стать уникальным специалистом: геологом, разрабатывающим IT-технологии, и использовать полученные навыки для автоматизации бизнес-процессов в нефтегазовой отрасли.

“Сначала я автоматизировал процесс расчета прогнозов добычи нефти и газа, что очень помогло нашему отделу разработки месторождений, - вспоминает Виктор. – Потом начал заниматься разработкой ИИ для автоматизации выделения разломов на сейсмических данных – это уже помогло конкретно мне, поскольку упростило мою работу и улучшило ее качество. Выяснилось, что подобные решения в десятки раз сокращают трудоемкие процессы и увеличивают эффективность компаний”.

Весомым вкладом Русинович Виктора в индустрию является разработка искусственной нейронной сети, которая может сократить время интерпретации разломов в десятки раз, повышает ее детальность и эффективна независимо от качества исходных сейсмических данных. А его программа прогноза добычи нефти и газа автоматизирует расчеты и учитывает ограничения и особенности эксплуатации скважин и оборудования на месторождениях. Благодаря этому прогноз считается не только быстро, но и намного точнее. Также программа строит график добычи, на котором видно, сколько нефти даст каждая скважина, на каких снижается добыча из-за технических ограничений оборудования, когда добыча полностью прекратится и скважину надо будет перебуривать или глушить.

Программа уже используется на проекте «Сахалин-1», а ее адаптированная версия применяется компанией «Транс Нафта Газдобыча».

“Прогнозирование объемов добычи нефти и газа является одной из важных задач добывающего предприятия, – подчеркивает Виктор. – Результаты расчета прогноза используются для многих целей: прогнозирования денежного потока, координации взаимодействия с покупателями энергоресурсов, заключения новых контрактов, планирования буровых работ, принятия инвестиционных решений, взаимодействия с государственными органами и так далее. Точность и скорость составления прогноза напрямую влияет на возможности бизнеса быстро и правильно реагировать на меняющиеся условия”.

Также уникальный геолог Виктор построил трехмерную модель юго-восточной части шельфа острова Сахалин и доказал ее нефтегазоносный потенциал. При этом он сократил площади разведки в 30 раз и пропорционально снизил будущие затраты на геологоразведочные проекты.

Геологическая модель Юго-восточного шельфа Сахалина

Сейчас он работает над совершенствованием работы искусственного интеллекта для трассировки тектонических разломов, настраивает параметры сети для повышения качества интерпретации разломов на сейсмических данных низкого качества, что актуально для всей нефтегазовой отрасли. До 90% сейсмических данных были собраны с использованием старых технологий, с качеством изображения недр, неспособным удовлетворить современным запросам. Его нейросеть, разработанная специально для обработки изображений строения недр низкого качества, уже открывает новые возможности для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа,

Море возможностей

Автоматизацию процессов в нефтегазовой отрасли Виктор считает глобальным трендом и видит за этим будущее во всех сферах, включая разработку и внедрение новых технологий автоматизации в работе геологов нефтегазовой сферы.

“Нефтегазовые компании, которые смогут разработать и внедрить искусственный интеллект, ускоряющий процессы интерпретации геологической информации, поиска и разведки нефти и газа, будут быстрее выполнять оценку лицензионных участков и эффективнее работать с первичной геологической информацией, выигрывая в технологической гонке с конкурентами”, – уверен он.

По мнению Виктора, в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности еще много возможностей для автоматизации и внедрения алгоритмов машинного обучения. Поэтому намерен и дальше заниматься тем, что любит: решением геологических загадок, анализом данных, формированием гипотез и теорий, объясняющих наблюдаемые явления и особенности, созданием новых алгоритмов и программ, разработкой нейросетей. Главная задача, которую он ставит перед собой, – разработка и внедрение цифровых решений, которые помогут совершить переход от качественной интерпретации геологической информации к количественной.