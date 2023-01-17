Сын и муж Инны Чуриковой встали на колени у ее гроба

В Москве простились с Инной Чуриковой Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с народной артисткой СССР началась в 11.00 в храме Христа Спасителя. С утра к дверям храма потянулись обычные люди, влюбленные в актерский талант Инны Чуриковой. Поклонники актрисы пришли задолго до начала, как и журналисты, которык заранее выстроились с камерами у ограждения.

Валентина Матвиенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Первоначально сообщалось, что прощание с народной артисткой СССР пройдет в родном для нее «Ленкоме», театре, в котором она прослужила без малого полвека. Но в субботу вечером родные Инны Михайловны отказаться от гражданской панихиды. Появилась возможность провести отпевание в храме Христа Спасителя. Туда же пришли желающие проститься с актрисой.

Евгений Миронов Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре храма был установлен большой портрет еще молодой Инны Чуриковой. В церковном пределе стояли венки и букеты цветов. Публика, если уместно так сказать, подходила к вдовцу режиссеру Глебу Панфилову и сыну Ивану Панфилову выразить соболезнования. 88-летний Глеб Анатольевич был сдержан. Иван едва сдерживал слезы. Чуть позже вдвоем они подошли к гробу и стали перед Инной Чуриковой на колени. Со стороны казалось, что Иван что-то тихо говорил своей матери. Какие-то очень важные слова, которые не успел сказать при жизни. Он расплакался.

Среди первых пришла на прощание спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В храме собрались коллеги Инны Чуриковой. Ленкомовцы держались вместе: Виктор Раков, Андрей Соколов, Александра Захарова. Пришли главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов принес огромный букет роз. Актриса Лия Ахеджакова расплакалась. Были на прощании Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Надежда Михалкова, Юлия Рутберг, Алексей Вертков, Наталья Дмитриевна Солженицына..

Александра Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

В храме люди стояли в безмолвной скорби. Но после прощания, когда выходили на улицу, не отказались поделиться своими чувствами и воспоминаниями об Инне Чуриковой.

Виктор Раков, многолетний партнер и друг Инны Михайловны, сказал: «То, что мы потеряли, мы поймем со временем. Не сейчас. Инна Чурикова - наше национальное достояние. Мы ждали ее в театре. Она не появилась в начале сезона. Нам обещали, что она появится. Мы ждали все эти месяцы… Все время надеялись, что вот она придет, мы повторим текст, повторим наше танго (из спектакля «Ложь во спасение»). Но в минувшую субботу произошло непоправимое…».

Александр Адабашьян Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений Миронов произнес те слова, которые могли бы сказать очень многие: «Инна Михайловна гениальная актриса. И очень хороший человек. Она транслировала в своих работах в кино и в театре важные вещи. В этом смысле она не актриса. Она так жила. Она очень близкий мне человек. В наш век ненависти она останется маяком добра и света. Простите за пафосные слова. Её очень не хватает сейчас».

Актриса Лия Ахеджакова Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Дмитриевна Солженицына, вдова писателя, отметила, что Инна Михайловна была не только великая актриса. Но ещё замечательный, добрый, тёплый человек. Она благословила Россию в своей последней роли старицы (картина «Иван Денисович »), это о многом говорит.

К Лие Ахеджаковой устремились журналисты. «Ну что за люди!», - всхлипнула актриса и пошла прочь, ее держали под руки два сопровождающих.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина Фото: Иван МАКЕЕВ

Около двух часов дня церемония прощания закончилась. Когда в храме осталось совсем немного людей, Глеб Панфилов подошел к гробу и сделал на мобильный телефон прощальную фотографию своей любимой, незабвенной супруги. Это было трогательно и по-режиссерски…

Гроб вынесли на улицу под колокольный звон, аплодисменты публики и вой автомобильных сирен. Перед гробом несли портрет Инны Чуриковой и несколько венков.

Сын и муж Инны Чуриковой встали на колени у ее гроба Фото: Иван МАКЕЕВ

После прощания в храме траурный кортеж направился к Новодевичьему кладбищу, где с утра дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. Здесь заранее собралось с полсотни человек. Был установлен открытый шатер для прощания. И тут возникло некоторое недоразумение. Публика провожала в последний путь любимую, по-настоящему, а не только по званию, народную артистку. И хотя распорядитель церемонии объявлял, что первыми за гробом следуют члены семьи, никого это не остановило. Глеб Панфилов, которого держал за руку сын Иван, оказался в окружении множества незнакомых людей. Таковы издержки народной любви.

Карта 5-м участка Новодевичьего кладбища. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Актрису Инну Чурикову похоронили рядом с режиссером Владимиром Меньшовым. На этом же 5-м участке Новодевичьего кладбища находится могила режиссера Марка Захарова, под руководством которого Инна Чурикова проработала в «Ленкоме» больше 40 лет. Как она говорила, «моего любимого режиссера»... после самого любимого Глеба Панфилова.

Церемония прощания с народной артисткой СССР прошла в храме Христа Спасителя Фото: Иван МАКЕЕВ

Инна Чурикова скончалась в Боткинской больнице в минувшую субботу, 14 января. Ей было 79 лет. Официальная причина смерти: остановка сердца.

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