Россия получит профессиональную армию в 1,5 миллиона военнослужащих

Шойгу отметил, что с численностью армии будет наращиваться вооружение, военная и специальная техника, появятся новые полигоны, а военные училища увеличат выпуск офицеров и специалистов различных военных специальностей. Фото: mil.ru

Министр обороны России в рамках работы в Объединенной группировке войск специальной военной операции (СВО) провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты России возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил» - заявил глава российского военного ведомства.

Шойгу пояснил, за счет чего в ближайшее время будут усиливаться эти структурные компоненты:

- Будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации.

- Будет сформирован армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

- Будут переформированы в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

- Будут усилена боевая составляющая Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, в течение 2023 – 2026 годов пройдут масштабные изменения состава Вооруженных Сил с увеличением их численности, изменение военно-административного деления России. По словам министра, все эти мероприятия «должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных Сил России и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами».

Шойгу отметил, что с численностью армии будет наращиваться вооружение, военная и специальная техника, появятся новые полигоны, а военные училища увеличат выпуск офицеров и специалистов различных военных специальностей.

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