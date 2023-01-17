Депутаты Госдумы от «Единой России», ушедшие на фронт, продлевают трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО

Сергей Сокол и Олег Голиков практически одновременно написали заявления о добровольной мобилизации, вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области, вместе служат в БАРС «Каскад», отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это уже полноценная боевая команда, доставившая немало неприятных сюрпризов врагу», — подчеркнул политик.

Остается в зоне СВО и их коллега Евгений Первышов.

«Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой — недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта», — пояснил Андрей Турчак.

Все наши товарищи, ушедшие в зону СВО, — настоящие мужики, сказал секретарь Гесовета.

«Плечом к плечу с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами они приближают нашу общую Победу», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, ранее ряд депутатов Госдумы от «Единой России» написали заявление о добровольной мобилизации.

Среди тех, кто осенью прошлого года ушёл на фронт, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Бадма Башанкаев, Сергей Сокол и Олег Голиков. На днях Дмитрий Хубезов вернулся из зоны СВО. Также среди написавших заявление о мобилизации — зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, их коллеги-депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов. Добровольцами ушли и другие депутаты разного уровня.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.