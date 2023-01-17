Вам воевать или бороды брить: Запретят ли на самом деле на передовой частные машины, планшеты и щетины

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Фото: Личный архив

Услышал тут на днях байку. Будто бы отдельные лица из начальства одного из военных округов огромной страны, уже почти год ведущей тяжелые боевые действия, вознамерилось привести к благообразию вверенные ему войска. И ради этого нагрянуло с инспекциями на передовые линии спецоперации. А там, мама дорогая, бойцы одеты, кто во что горазд, вафельных полотенец в блиндажах нет, солдаты не все бриты, в смартфонах какие-то карты рисуют и на гражданских машинах на бешеной скорости между позициями носятся.

Осерчало, поговаривают злые языки, начальство, не оценило вольность толкования Устава и приказало впредь бороды служивым не носить, карты глядеть только бумажные или в кнопочных телефонах, а гражданские машины, добрыми людьми да волонтерами дареные, поставить на военный учет, без которого ездить на внедорожниках отныне воспрещается.

Взяли под козырек кому положено, и ну давай потрошить уставших от боев людей на блокпостах да погранпереходах. А что делать – работа такая, приказ. «Где твое ВКПО?» – пристают на пункте пропуска к служивым. А его – Всесезонного Комплекта Полевого Обмундирования – с начала СВО в глаза не видели. Чем наша справа-то хуже? «А планшет тебе на кой? О запрете на использование гаджетов с расширенными мультимедийными возможностями не слышал?» Так ведь коптер полевым телефоном не запустишь. И так нервы вымотают, что на передовую приезжаешь расстроенным. А тут еще пикап волонтерский, к которому ты миномет приладил, отобрать норовят: «Где твои черные номера?»

Например, этому колоритному солдату М. Лебедеву борода не помешала выиграть Великую Отечественную войну. И получить орден Красной Звезды с медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Фото: Марк ГРИНБЕРГ

Такие вот небылицы сейчас по интернету да телеграм-каналам бродят и заслуженных боевых людей будоражат. А ну как машину с черными номерами себе какой-нибудь большой начальник отберет? А уж бороды им там в Москве чем насолили? Не подрывают они обороноспособность. И на наступательные функции влияют сугубо положительно, мужества придают. В конце концов, теплее с бородой, не март месяц.

А мне кажется, байки все это. Ведь настоящее командование в первую очередь должно думать не о растительности на лице, а о том, как обеспечить подразделения на передовой средствами разведки, связи, беспилотниками, снайперскими комплексами, тепловизорами, транспортом с повышенной проходимостью, нормальной горячей пищей и мобильными банями, чтобы бороду можно было подравнять да помыться. А то все те же злые языки говорят, что на иных позициях люди по месяцу шампуня не нюхали.

А если серьезно, то порядок, конечно, в армии нужен. В том числе – и в области транспорта. Но если уж оформлено авто на разведчика или оператора БПЛА и не жалко ему на личном транспорте задачи выполнять, то зачем ему мешать это делать. Лучше топливом помогите, которое они зачастую берут за свой счет.

А про бороды на передовой и говорить как-то неловко. Давайте начнем, например, с «Ахмата». Или может лучше определимся: нам воевать или бороды брить?