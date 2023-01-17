Специи против гриппа: Когда перец и имбирь помогают, а когда вредят

Имбирь богат биологически активными веществами Фото: Shutterstock

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призвала не злоупотреблять острой и пряной пищей тех, кто болеет ОРВИ с повышенной температурой. Вроде как все понятно: заболел – забудь об остром. А вот не все так просто. Специи и перец обладают антибактериальным и противовирусным эффектом, а также стимулируют иммунитет. KP.RU посмотрел, какая есть научная подоплека в пользе специй для здоровья.

Имбирь

Любите заваривать имбирь в чай, добавлять его в суп и рыбу? Быть может, сама природа подсказывает вам путь к тому, как уберечь себя от простуд и других хворей. Имбирь – богат биологически активными веществами. Он снижает жар - ученые обнаружили выраженный обезболивающий, и противовоспалительный эффекты этого корня.

Особо изучали, помогает ли сок имбиря справиться с вирусом гепатита С. Исследования «в пробирке» показали, что результат есть. Хорошо себя показал имбирь и при борьбе с коронавирусом.

Жаль, что лекарства на основе растительных препаратов делать сложно, и в капсуле эффект часто сходит на «нет». Однако добавлять в пищу сухой корень имбиря или потереть на терке свежий в сезон простуд и подъема заболевания коронавирусной инфекцией совсем не помешает. Главное не перебарщивать. Норма - 10-12 граммов свежего имбиря или 1-1,5 граммов сухого в сутки.

Куркума

С куркумином, который входит в состав куркумы, похожая история. По многим научным исследованиям он очень хорошо работает против коронавируса, вирусов гриппа, гепатита C. Куркумин хорошо переносится, его можно есть до 12 грамм в сутки. Но вот сделать так, чтобы куркумин и в теле человека работал как лекарство, а не только в пробирке вирусы побеждал, пока не удалось, хотя ученые и пытаются.

Корица и гвоздика

Пряные напитки с соками и специями – тоже неслучайно попадают в топ зимних радостей. Корица вполне способна защитить горло от микробов, она стимулирует иммунитет. А гвоздика хороша против целого спектра микробов и грибков.

Перец

Черный перец снижает давление и предотвращает образование тромбов, помогает бороться с астмой и микробами, обезболивает и улучшает настроение. Чили помогает вырабатывать «гормоны счастья» – эндорфины, разгоняет кровь и способствует обмену веществ, расщеплению жира, усиливает локальный метаболизм. Некоторые ученые считают, что регулярное употребление перца чили способно увеличить продолжительность жизни. Однако со жгучим помощником здоровью стоит быть осторожным, особенно людям с заболеваниями желудка и желчного пузыря. Норма для здоровых - не более 15 г чили в сутки.

ВАЖНО

Но почему же тогда главный диетолог Москвы посоветовала избегать пряностей, если болеете? Во-первых, не избегать, а не злоупотреблять. К сожалению, скажи народу лечиться перцем – народ переборщит и желудок «посадит». Так что разумно предупредить. Во-вторых, как вы заметили, специи имеют скорее профилактическое значение. Чтобы не заболеть – да. Если болеете – делайте, как говорит врач. Он знает особенность именно вашего организма и даст лучший совет.