"Зеленский аж опешил и протрезвел": Что не так с сообщением про 12 покушений на президента Украины

Задача уничтожить Зеленского никогда не ставилась и не ставится Фото: REUTERS

- Олена, собирай детей! Страшную весть принес я в твой дом! – именно так могла бы начинаться новость от британского интернет-издания The Independent о провале покушений на Зеленского, о которых рассказывается в новой книге, раскрывшей "страшные" тайны жизни президента (пока еще) Украины с февраля 2022-го. Называется опус "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена" В ней "шершавым языком" правды рассказывается, что на Зеленского за этот период совершили и готовили 12 покушений. Два из которых предотвратили доблестные агенты американской разведки. Можно было бы даже сказать, что офицеры ЦРУ, но в ЦРУ нет офицеров, в отличие от РУМО (Разведывательное управление министерства обороны США), например.

Автор повествования Крис Уилп с обжигающими подробностями сообщает, что президент США Джозеф Байден поручил лично директору ЦРУ Уильяму Бернсу (не путать с однофамильцами шотландским поэтом Робертом и американским актером Эдвардом), бывшему послу США в Москве отправиться в Киев и предоставить г-ну Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"И тот послушно в путь потек"… Причем, по признанию автора книги, посланник Байдена вез предупреждения не только о покушениях на самого Зеленского, но и о грядущей спецоперации. Заявления о ней Зеленский проигнорировал. Как он рассказал позже сам, Киев не мог допустить, чтобы вся Украина ломанулась за границу, потому что тогда города Украины было бы некому защищать. А вот к предупреждениям о собственной безопасности он отнесся более, чем серьезно.

- Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил, протрезвел от этой новости, - пишет Уилп, ссылаясь на свидетельства очевидцев. Непонятно, насколько в данном случае уместен термин "протрезвел", поскольку он бы больше подошел к предшественнику Зеленского на этом посту. Впрочем, если Порошенко просто пил, то его сменщик, как свидетельствуют все те же очевидцы, нередко мешает "расширяющие сознание" вещества с высококачественным алкоголем для усиления эффекта, чем нередко только и можно объяснить его невменяемые поведение и речи.

Всего же, по словам украинских чиновников из окружения Зеленского, ему удалось пережить 12 покушений за свою жизнь с начала Специальной военной операции, начатой Россией на Украине.

- Разведка была настолько подробной, что помогла бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения России на его жизнь, - отмечает автор книги. И здесь сразу возникает несколько вопросов. Что значит, например, "помогла бы"? Уж не то ли обстоятельство, что помогла бы, если бы эти покушения действительно готовились. И тогда бы она помогла бы.

И что значит "покушения"? Можно ли считать таковыми отбирание охраной алкоголя после принятия веществ другого рода? Или откачивание после передозировки? Прекращение особо жестокой ломки? Вариантов тут много, но все сводится к одному.

По той простой причине, что ни одного покушения на Зеленского Россия не готовила и никаких попыток в этой области не предпринимала. Иначе его хладный труп уже давно бы расклевали вороны. Зеленский нам нужен живым и на скамье подсудимых.

Если вы не в курсе, то во время Великой Отечественной Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин сначала был за покушение на Гитлера, но потом, когда уже подготовка к этому дошла до завершающей стадии, он лично распорядился прекратить всю работу по реализации данной акции. Сталин хотел судить Гитлера международным судом, чтобы вся планета увидела справедливость возмездия. А единственной дошедшей до конечной стадии попытки покушения стал взрыв портфеля на совещании в Ставке Гитлера, начиненного взрывчаткой полковником Клаусом фон Штауффенбергом. Напомню, что тогда заговорщики планировали после успешного завершения покушения немедленно заключить мир с нашими западными союзниками.

Поэтому и задача уничтожить Зеленского никогда не ставилась и не ставится. Более того, в отношении ни одного представителя украинской власти не было совершено ни одного покушения или какой-либо диверсионной акции, ни подрывов, ни расстрелов, ни атаки с воздуха. Хотя такие возможности у российского командования имеются уже достаточно давно. Те же Джохар Дудаев и Хаттаб могли бы это подтвердить, если бы остались живы.

А вот Украина хвастается успехами в проведении таких акций. Тут и убийство украинской военнослужащей Дарьи Дугиной в Москве, и еще ряд других признаний украинских нацистов.

Выставлять Зеленского потенциальной жертвой выгодно не только ему самому, повышая свою значимость в глазах Запада, но и украинской контрразведке, чтобы доказать собственную эффективность уже перед Зеленским. А потому "легенды и мифы" о покушениях на Зеленского будут появляться и впредь. И на его ближайших соратников, например, того же Мишу Подоляка. Который, в очередной раз, по-видимому, обкушавшись веществ, не рекомендуемых врачами, объявил, что Украина не планирует оккупировать территорию России, потому что Киеву не хватит ресурсов для поддержания живущего там населения. Как-то подзабыв, что Украине не хватает сил и ресурсов для обеспечения собственного населения, потому что Незалежная живет взаймы, а половина – еще и впроголодь.

Кто-нибудь, вызовите Подоляку "Скорую"! У него потеря сознания, и это явно покушение. Судя по всему, он принял предназначенную Зеленскому порцию. Может, даже украл ее у лидера государства. Но исключительно, чтобы спасти от еще одного посягательства на драгоценную жизнь Зеленского.