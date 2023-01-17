Россияне назвали любимый отечественный сериал, продолжение которого ждут больше всего

Чем дальше, тем больше продюсеры понимают, что играть на ностальгии — дело прибыльное. На западе реанимируют хотя бы ради одного эпизода большие франшизы («Гарри Поттер», «Друзья» и др.). В российском прокате рвет все возможные рекорды «Чебурашка». А вскоре еще и съемки продолжения «Папиных дочек», закрытых 10 лет назад, стартуют на СТС.

Тем временем kp.ru решил опросить читателей по теме «Продолжение какого российского сериала вам хотелось бы увидеть больше всего?». И результат исследования был довольно неожиданным.

Большинство респондентов мудро согласились с тем, что хорошая и жирная точка — лучше любого выстраданного и надуманного продолжения. 38% опрошенных проголосовали за вариант «Другой», то есть отличный от предложенных, и часто подчеркивали в комментариях, что все наши лучшие сериалы завершились вовремя. И продолжать их не стоит.

Однако из предложенных вариантов, несмотря на бесконечное обилие детективов на российском ТВ, зрители выбрали «Бандитский Петербург». Культовая сага про разборки в городе на Неве, написанная бывшим журналистом KP.RU, и так имела 10 сезонов. Вероятно, не все респонденты смотрели их, раз через 23 года после старта проекта так ходят увидеть, что случилось с его главными героями.

На третей строчке опроса — сериал «Участок», где Сергей Безруков сыграл чувственного милиционера Павла Кравцова, который извиняется, когда надевает наручники нарушителю.

Дальше список предпочтений публики по сиквелам выглядит так:

«Не родись красивой» — 8%

«Кадетство» — 7%

«Счастливы вместе» — 7%

«Бедная Настя» — 5%

«Марш Турецкого» — 3%

«Школа» — 2%

«Ранетки» — 1%

Респонденты имели выбирать и несколько вариантов ответа. Всего в опросе приняли участие 10,4 тысячи человек.

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