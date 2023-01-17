Владимир Путин: надо добиться увеличения реальных зарплат

Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр Фото: REUTERS

- Рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития, - задал тон встрече в самом начале Владимир Путин.

И действительно, совещание с министрами получилось сугубо утилитарным. Громких программных или идеологических заявлений не было, зато хватило подробных цифр.

Так как же мы прожили прошлый год в экономическом плане и что у нас получилось сегодня:

* ВВП страны снизился на 2,5%. Хотя прошлой весной наши эксперты предрекали большее падение. А на Западе говорили вообще про крах России на 15 - 20%.

- Уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики. Правда, этот рост был по сравнению с резким падением во втором квартале. Наша задача - поддержать, закрепить эту положительную тенденцию, - подчеркнул Путин.

* Оборонка, строительство и сельское хозяйство показали в прошлом году наибольший рост. Новые рабочие места, которые они создали, сохранили стабильность на рынке труда.

* Самое сильное падение - у автопрома. Эксперты говорят о сокращении отрасли вдвое! В регионах, пострадавших от санкций, остаются проблемы с безработицей и низкими зарплатами.

* Лесообработка снизилась на 21,4%. Северо-запад страны оказался «в особо уязвимом положении». Президент упомянул, что этому вопросу надо будет посвятить отдельное совещание.

* Обрабатывающая промышленность показывает хорошие показатели за счет оборонки.

- Предприятия работают в несколько смен, некоторые - практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд, - заявил российский лидер.

* Добыча нефти в 2022 году выросла на 2% до 535 млн тонн. А вот газа - упала на 11,8%. Правда, из-за рекордных цен сырьевики все равно заработали хорошие деньги.

* В первом квартале нового года инфляция опустится до 5%, а во втором - до 4%. Притом что в 2022-м годовая инфляция составила 11,9%.

- Во втором квартале 2023 года инфляция может опуститься даже ниже целевого уровня в 4%, - заметил глава государства.

В конце вводной части Путин дал правительству главное поручение.

- В текущем году необходимо добиться увеличения реальных зарплат, повысить благополучие российских семей, - заявил президент.

А уже после выступления всех министров российский лидер подвел итоги. Первым делом он попросил объективно оценивать экономические перспективы:

- Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать. Важно все реально посчитать.

Президент резюмировал, что страна справилась с экономическими рисками:

- 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те (экономические. - Ред.) риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. Мы прошли через этот лес. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут, - заявил глава государства.