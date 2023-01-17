Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 января 2023 12:44

Владимир Путин: надо добиться увеличения реальных зарплат

Президент на совещании по экономическим вопросам подвел итоги прошлого года
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр

Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр

Фото: REUTERS

- Рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития, - задал тон встрече в самом начале Владимир Путин.

И действительно, совещание с министрами получилось сугубо утилитарным. Громких программных или идеологических заявлений не было, зато хватило подробных цифр.

Так как же мы прожили прошлый год в экономическом плане и что у нас получилось сегодня:

* ВВП страны снизился на 2,5%. Хотя прошлой весной наши эксперты предрекали большее падение. А на Западе говорили вообще про крах России на 15 - 20%.

- Уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики. Правда, этот рост был по сравнению с резким падением во втором квартале. Наша задача - поддержать, закрепить эту положительную тенденцию, - подчеркнул Путин.

* Оборонка, строительство и сельское хозяйство показали в прошлом году наибольший рост. Новые рабочие места, которые они создали, сохранили стабильность на рынке труда.

* Самое сильное падение - у автопрома. Эксперты говорят о сокращении отрасли вдвое! В регионах, пострадавших от санкций, остаются проблемы с безработицей и низкими зарплатами.

* Лесообработка снизилась на 21,4%. Северо-запад страны оказался «в особо уязвимом положении». Президент упомянул, что этому вопросу надо будет посвятить отдельное совещание.

* Обрабатывающая промышленность показывает хорошие показатели за счет оборонки.

- Предприятия работают в несколько смен, некоторые - практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд, - заявил российский лидер.

* Добыча нефти в 2022 году выросла на 2% до 535 млн тонн. А вот газа - упала на 11,8%. Правда, из-за рекордных цен сырьевики все равно заработали хорошие деньги.

* В первом квартале нового года инфляция опустится до 5%, а во втором - до 4%. Притом что в 2022-м годовая инфляция составила 11,9%.

- Во втором квартале 2023 года инфляция может опуститься даже ниже целевого уровня в 4%, - заметил глава государства.

В конце вводной части Путин дал правительству главное поручение.

- В текущем году необходимо добиться увеличения реальных зарплат, повысить благополучие российских семей, - заявил президент.

А уже после выступления всех министров российский лидер подвел итоги. Первым делом он попросил объективно оценивать экономические перспективы:

- Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать. Важно все реально посчитать.

Президент резюмировал, что страна справилась с экономическими рисками:

- 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те (экономические. - Ред.) риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. Мы прошли через этот лес. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут, - заявил глава государства.

КАРТИНА ДНЯ