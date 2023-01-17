Франция объявила войну русским могилам

Охватившая Запад безудержная кампания русофобии добралась до мертвецов. Власти парижского предместья Сент-Женевьев-де-Буа вписали в историю своего города позорную страницу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Охватившая Запад безудержная кампания русофобии добралась до мертвецов. Власти парижского предместья Сент-Женевьев-де-Буа вписали в историю своего города позорную страницу. Они отказались принимать от России очередной денежный взнос на содержание находящегося там русского некрополя, что ставит под угрозу сохранность могил.

На кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа покоятся многие наши знаменитые соотечественники, волею судеб оказавшиеся во Франции: писатели Иван Бунин и Виктор Некрасов, поэт Дмитрий Мережковский, художник Константин Коровин, кинорежиссер Андрей Тарковский, бард Александр Галич, танцовщик Рудольф Нуреев и другие. С 2008 года российская сторона регулярно переводит муниципалитету города средства на уход за могилами, всего за это время было выплачено свыше 2 миллионов евро. И вот теперь власти отказались принимать деньги на содержание «русского погоста». Сотрудникам посольства РФ они дали понять, что делают это «в контексте событий на Украине».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила поступок французов. «Это какая-то «Некрофилия-2023», - написала она в своем Telegram-канале. - Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности».

После столь резкой оценки в муниципалитете Сент-Женевьев-де-Буа сегодня поспешили заявить, что будут ухаживать за некрополем бесплатно. Надо признать, весьма нетипичное для французов действо. Чего стоят их обещания, скоро узнаем.