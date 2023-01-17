Владельцам иномарок отключили мобильные приложения: чего лишатся россияне

Так чего же мы лишимся если даже все производители иномарок возьмут и отключат нам мобильные приложения? Фото: Shutterstock

КТО ЛИШИЛ НАС СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

У российских автомобилистов очередной повод для переживаний — производители иномарок из недружественных стран объявили о закрытии своих мобильных приложений на территории России. Разбираемся, чего мы из-за этого лишимся.

- Да, действительно, «Ниссан», как и «Рено», это же одна группа, отключили свои мобильные приложения для российских пользователей, - подтвердили в компании Major Аuto, которая является официальным дилером ряда иномарок и куда автор обратился за покупкой нового автомобиля.

Кто еще отключил — Skoda, Infiniti, Land Rover, Jaguar. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на дилерский центр «Автодом». Звоню в «Автодом», но там отказались говорить с KP.RU на эту тему. Официальных комментариев не дали и в некоторых других крупных дилерских центрах. Это и понятно. Любая информация о том, что в автомобиле чего-то не хватает, отрицательно сказывается на покупательской активности, которая сейчас и так невелика из-за высоких цен на машины.

В ближайшее время могут быть отключены и мобильные приложения у Porsche, пишет Autonews.ru. Автолюбители жалуются на перебои и в работе приложения Mercedes Me. А вот у BMW и Audi, говорят, все в порядке.

ЧЕГО У НАС НЕ БУДЕТ

Так чего же мы лишимся если даже все производители иномарок возьмут и отключат нам мобильные приложения?

- У каждого производителя свой набор функций в приложении, - пояснил автору менеджер Major Аuto. - В «Ниссане», например, через приложение можно отследить местонахождение автомобиля, проверить, открыт он или закрыт, дистанционно запустить двигатель. Но отследить местонахождение машины на экране смартфона можно и с помощью противоугонных систем. Запустить двигатель на прогрев можно и с ключа, если вы в пределах 50 метров, например с балкона. А вот из Реутова прогреть машину в центре Москвы уже действительно, не получится…

Вот печаль так печаль.

- Автомобильные мобильные приложения не пользуются особой популярностью, она стремится к нулю, к тому же очень много негативных отзывов, так что зависимость потребителя от этих приложений крайне низка, - подтвердил KP.RU и директор по развитию и IT технологий компании FreshAuto Дмитрий Савченко. - Поэтому надо спокойно относиться к такой информации и исходить из того, что если компании уходят из России, то логично, что она со временем прекратит и обслуживание своих приложений. Узнать о пробках на дорогах и записаться на сервис можно и с помощью других приложений. Вот данные по нашим клиентам: через «фирменные» автоприложения записываются менее 5 процентов — в основном через сайт, Яндекс либо звонят.

На самом деле автомобильные мобильные приложения не пользуются особой популярностью. Фото: Shutterstock

ЗАПАД ОТКЛЮЧИЛ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА АВТО

У «сетевой блокады» иномарок есть еще одна сторона вопроса — ремонт.

- Производители иномарок отключили и программное обеспечение, которое используется при ремонте автомобилей, - рассказал KP.RU автоэксперт Андрей Ломанов. - Компьютер подключается к автомобилю, производит диагностику и анализирует неисправность. Например, когда загорается на панели индикатор «Check Engine». Главные серверы такого программного обеспечения находятся за границей.

Доступ к главному серверу необходим не только для диагностики и ремонта, но и в случае, если вы потеряли ключ, например. В официальном сервисном центре вам выдадут электронный ключ, но это просто болванка, а для того, чтобы машина его распознала и послушалась, нужно через программное обеспечение «привязать» этот ключ к машине.

И что теперь будет?

- Производители действительно, сокращают поддержку программного обеспечения, используемого при ремонте автомобилей, - подтвердил Дмитрий Савченко. - Все эти программы зависят от европейских серверов и если компания прекращает присутствие в России, то и доступа к этим серверам нет.

Однако официальные и неофициальные сервисные центры давно научились обходить это препятствие, тут же успокоил эксперт.

- Используют VPN (это такой же бесплатный сервис, который позволяет, например, пользоваться и официально закрытыми для россиян соцсетями — Ред.), а также разные другие системы для доступа к этому софту, - говорит Савченко. - В этом уже нет никакой проблемы. Так что в любом профильном российском сервисе вам «пропишут» ключ от машины и сделают диагностику, мастера давно уже адаптировались, и на качество сервиса это никак не повлияет.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО?

Но ведь многие автомобили поступают к нам по пути параллельного импорта — и это дает надежду.

- Вполне возможно, что поддержка мобильных приложений работает, например, на казахстанских или дубайских машинах, - не исключил Савченко.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дилеры в шоке. АвтоВАЗ запустил сервис онлайн-продаж автомобилей (подробнее)