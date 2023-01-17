Минобороны России продолжает развивать наступление по всем направлениям спецоперации

За сутки наши воины уничтожили сотни наемников киевского режима и десятки единиц иностранной техники

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил потери ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожена диверсионная группа и более 50 украинских солдат, на Красно-Лиманском свыше 70 военнослужащих егерской и десантно-штурмовых бригад ВСУ, на Донецком более 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы, а также до 40 солдат ВСУ.

Также наши бойцы сожгли десятки танков, бронемашин и пикапов ВСУ.

За то же время авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России ответным гнем были поражены: гаубица «Краб» польского производства, самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б», две самоходные гаубицы «Акация», пять гаубиц Д-30, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 украинских беспилотников и 14 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», противорадиолокационная ракета «HARM» производства США и украинская баллистическая ракета «Точка-У».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

372 - самолета.

200 вертолетов.

2891 - беспилотный летательный аппарат.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7549 - танков и других боевых бронированных машин.

984 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3853 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8081 - единица специальной военной автомобильной техники.

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