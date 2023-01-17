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17 января 2023 14:35

Будет ли продолжение «Чебурашки»: Новый русский хит уже показывают в Европе

Директор по маркетингу Ильин выразил надежду на продолжение фильма «Чебурашка»
Юрий КОРАБЛЕВ
Юрий КОРАБЛЕВ
Фрагмент афиши фильма "Чебурашка".

Фрагмент афиши фильма "Чебурашка".

Беспрецедентный рекорд фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко не только породил ожидаемые разговоры о продолжении проекта, но и поставил вопрос о его мировом прокате. Оказывается, эта работа уже активно ведется. И довольно успешно. В эфире радио «Комсомольская правда» глава департамента маркетинга студии Yellow, Black & White, выпускавшей сказочную мелодраму объяснил, где публика может насладиться новым русским хитом.

— На настоящий момент мы предоставили права на показы «Чебурашки» в Германии, на Кипре и в Израиле, — пояснил радио «КП» директор по маркетингу YBW Александр Ильин. — Там прокат уже должен идти. Кроме того, ведем активные переговоры по этому вопросу с Сербией, Болгарией, Италией, Чехией, странами Ближнего Востока и Китаем. Что касается Японии — есть вопросы.

Что касается продолжения проекта, представитель производителя фильма выразил в этом отношении оптимизм.

— Мы очень надеемся, что это произойдет [слухи про съемки второй и третьей части фильма подтвердятся], — отметил Ильин. — Но пока по этой теме конкретики нет. Мы все еще пребываем в некотором приятном шоке и эйфории, поскольку не ожидали подобного эффекта. Так что ждем окончания проката, чтобы сесть с партнерами и обсудить планы по продолжению «Чебурашки».

КультураКультура: кино