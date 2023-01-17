Не светите лазером в тучи: Луч притягивает молнии и выявляет инопланетян

Лазер лучше железного громоотвода.

Успехом завершились эксперименты, проведенные французскими физиками под руководством Аурелена Хурда (Physicist Aurélien Houard) из национального НИИ прикладной оптики (French National Center for Scientific Research's Applied Optics Laboratory in Paris). Они испытывали собственное изобретение - систему под названием Laser Lightning Rod (LLR). По сути, громоотвод, но, конечно же, не обычный — железный, применяемый с позапрошлого века, а лазерный.

Эксперименты проходили в швейцарских Альпах. Надо было защитить телевизионную вышку от грозовых разрядов, которые лупили по ней в среднем 100 раз в году. И норовили сломать.

Ученые с задачей справились, хоть и не в полной мере, о чем они сообщали в подробностях в журнале Nature Photonics.

Роль громоотвода выполнял лазер, посылая в небо по тысяче импульсов в секунду. Стрелял рядом с вышкой. Пока он работал, молнии ударили в вышку 4 раза, когда не работал – 12. Разница, что называется, очевидная.

Как объясняют ученые, лазерный луч ионизирует воздух, создает электропроводящий канал, по которому и устремляется разряд. По линии наименьшего сопротивления.

С помощью системы Laser Lightning Rod (LLR), возможно защитить обширные пространства – радиусом до 200 метров.

Следствие эксперимента: благоразумным будет проявить осторожность во время грозы – не светить в тучи лазерной указкой. От греха – мощность у нее, конечно, невелика, но вдруг и такой хватит, чтобы создать «линию наименьшего сопротивления» и притянуть молнию к вашему телу.

Компактный прибор для поиска внеземной жизни.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С «фонариком» за внеземной жизнью

Исследователи Университета Мэриленда (University of Maryland) приспособили лазер для поиска «биологической активности» - то есть, внеземной жизни. Для начала на Марсе. Примерно за 10 лет изысканий они сумели модернизировать лабораторный лазерный анализатор, весящий около 200 килограммов, и превратить его в компактный 8-килограммровы прибор.

Уменьшенный аналог под названием Orbitrap пригоден для установки на исследовательских аппаратах, выведенных на орбиту – Марса, а в перспективе и какой-нибудь другой планеты. Да хоть у соседней звезды – там вроде бы есть планета, с подходящими для жизни условиями. По словам астрофизиков, она напоминает Солярис Станислава Лема – сплошь покрыта океаном.

Принцип работы Orbitrap: направить луч лазера на исследуемую поверхность, чуть-чуть испарить ее и проанализировать спектр этого испарения, тем самым определив его состав. Даже мизерные следы «биологической активности» будут заметны.

Главное достоинство «лазерного фонарика» - способность работать дистанционно – на космических расстояниях.

Об анализаторе рассказывает Daily Mail.

Стоит, однако напомнить, что лазер изобрели и создали советские физики Николай Басов и Александр Прохоров, за что были удостоены Нобелевской премии по физике за 1964 год.