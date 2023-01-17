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Звезды17 января 2023 16:30

Потерянная Александра Захарова еле стояла на похоронах Инны Чуриковой

Актриса не скрывала своего горя
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Похороны актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Похороны актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве похоронили Инну Чурикову. Звезду театра и кино проводили в последний путь ее родные, друзья, коллеги и поклонники. Похоронили знаменитость на Новодевичьем кладбище. А перед этим отпели в храме Христа Спасителя. Проводить актрису в последний путь пришла Александра Захарова.

Александра Захарова на отпевании Инны Чуриковой в Храме Христа Спасителя.

Александра Захарова на отпевании Инны Чуриковой в Храме Христа Спасителя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дочь Марка Захарова много лет выходила на сцену с Инной Чуриковой в Ленкоме. Александра Захарова близки с семьей Инны Михайловны. Сама Чурикова не только проработала в театре 45 лет, но и дружила с Захаровым.

"Великая актриса посвятила полвека своей жизни нашему театру. Они ворвались в театральную историю вместе с гениальным спектаклем «Тиль» - с Николаем Петровичем Караченцовым и Григорием Гориным… Знаете, я разговаривала с доктором, который ее лечил, так получилось, что мы знакомы. Врачи сказали, что в больнице она постоянно твердила: «Мне надо на сцену»", - рассказала Александра Марковна.

Актриса Александра Захарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Актриса Александра Захарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Артистка не скрывала слез. Выглядела она потерянной и еле стояла на ногах от горя. В руках сжимала багровые розы.

Цветы на могиле актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Цветы на могиле актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Инну Чурикову похоронили за Василием Лановым и Владимиром Меньшовым. Недалеко на том же пятом участке Новодевичьего кладбища находится и могила режиссера Марка Захарова.

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