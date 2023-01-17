Потерянная Александра Захарова еле стояла на похоронах Инны Чуриковой

Похороны актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве похоронили Инну Чурикову. Звезду театра и кино проводили в последний путь ее родные, друзья, коллеги и поклонники. Похоронили знаменитость на Новодевичьем кладбище. А перед этим отпели в храме Христа Спасителя. Проводить актрису в последний путь пришла Александра Захарова.

Александра Захарова на отпевании Инны Чуриковой в Храме Христа Спасителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дочь Марка Захарова много лет выходила на сцену с Инной Чуриковой в Ленкоме. Александра Захарова близки с семьей Инны Михайловны. Сама Чурикова не только проработала в театре 45 лет, но и дружила с Захаровым.

"Великая актриса посвятила полвека своей жизни нашему театру. Они ворвались в театральную историю вместе с гениальным спектаклем «Тиль» - с Николаем Петровичем Караченцовым и Григорием Гориным… Знаете, я разговаривала с доктором, который ее лечил, так получилось, что мы знакомы. Врачи сказали, что в больнице она постоянно твердила: «Мне надо на сцену»", - рассказала Александра Марковна.

Актриса Александра Захарова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Артистка не скрывала слез. Выглядела она потерянной и еле стояла на ногах от горя. В руках сжимала багровые розы.

Цветы на могиле актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Инну Чурикову похоронили за Василием Лановым и Владимиром Меньшовым. Недалеко на том же пятом участке Новодевичьего кладбища находится и могила режиссера Марка Захарова.

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