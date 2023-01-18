Мечты сбываются, или как вывести машиностроительный бизнес на новый уровень в кризисных условиях

Фото: собственность компании РИГ

Представьте себе полиграфическую машину (станок), которая умеет думать, прощает оператору неопытность, обходится дешевле аналогов и при этом позволяет выпускать в разы больше продукции. Фантастика? Нет, уже реальность. Такие машины для изготовления книг и альбомов сегодня выпускает компания «РИГ». Ее основатель Сергей Гулый знает полиграфическую сферу изнутри — когда-то он начинал свою трудовую деятельность монтажником полиграфического оборудования. Пройдя за несколько лет путь до заместителя гендиректора предприятия, понял, что хочет создать свой бизнес в сфере полиграфии. Замахнуться решил сразу на машиностроение, считая его наиболее понятным для себя и изученным. Дополнительным стимулом выйти на этот рынок были высокая добавочная стоимость и низкая конкуренция.

И ПАНДЕМИЯ НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

В 2018 году собственные сбережения в 700 тыс. рублей стали стартовым капиталом. Денег хватило, чтобы зарегистрировать компанию, оплатить первую аренду, внести предоплату за часть деталей и запустить рекламу. Новый игрок на рынке в течение пары месяцев получил первые заказы на изготовление полиграфических машин, а к концу года реализовал уже шесть таких аппаратов.

Фото: собственность компании РИГ

Год спустя «РИГ» представлял свою продукцию на выставке «Принтех-2019» и получил хорошие отзывы от профессионалов. Дальше процесс стал развиваться по спирали: крышкоделательной машиной отечественного производства заинтересовались в Турции, и компанию пригласили в эту страну на полиграфическую выставку. На «южные рубежи» выйти не удалось из-за пандемии, но одновременно открыли двери другие страны: в том же 2019 году первые экспортные поставки пошли в Болгарию и Узбекистан.

В разгар пандемии, когда производственные работы встали, а экспорт был приостановлен, команда «РИГ» стала собирать контроллеры — мозг любой современной машины. Сначала разобрались с аппаратной частью, а затем взялись и за программное обеспечение для управления.

В сентябре 2022 года финансовую поддержку компании оказал Фонд содействия инновациям. На его грант идет закупка оборудования и планируется переезд сборочной площадки, и создание машиностроительного завода на территории Москвы. Параллельно прорабатываются новые направления развития: изготовление штучных и малосерийных высокоточных деталей по требованию, а также нового, современного отечественного металлообрабатывающего оборудования (оно уже разработано и находятся на стадии опытной сборки).

Планы у компании амбициозные: в ближайшие 1-2 года занять большую часть рынка не только в России, но и в русскоговорящей Азии, в частности, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении. В компании активно идет процесс создания собственного конструкторского бюро, набор конструкторов, развитие отдела схемотехники.

Фото: собственность компании РИГ

ОТ «ГИМНАЗИСТА» ДО «ОФИЦЕРОВ»

«Помимо развертывания КБ идет локализация производственных мощностей. Помощь Корпорации МСП в получении лизинга стала не просто финансовой поддержкой, но и символом, что проект осуществим. Покупка за собственные средства или дорогой банковский лизинг для нас, небольшой компании, были просто невозможны, а упавшие на тот момент курсы валют сделали приобретение очень выгодным. По сути, это помогло нам осуществить фазовый переход в производстве комплектующих для нашей продукции», — отметил Сергей Гулый.

Вместе со своей командой он постоянно занимается совершенствованием своих аппаратов. От первых машин с незатейливым названием «Гимназист» до серьезных «Офицеров» пройден большой изобретательско-конструкторский путь. Сегодня машины с легкостью справляются с задачами, решение которых требуется на рынке. При этом аппараты в отличие от зарубежных аналогов более доступны и обходятся заметно дешевле.

В нашей стране искать заказчиков на свою продукцию предприятию несложно. Заинтересованность в сотрудничестве с «РИГ» проявляют как небольшие, так и крупные компании. В общем, резюмирует Сергей Гулый, перспективы и цели понятны, задача — работать в этих направлениях.

«СИЛЬНО ПРОДВИНУЛИСЬ»

В том, что для успеха компании есть все предпосылки, на днях убедился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По итогам посещения производства он написал в своем Телеграм-канале, что «ребята сильно продвинулись». С Корпорацией и ее руководством в компании знакомы уже давно, в частности, через нее «РИГ» получал столь необходимый ему лизинг на мощный металлообрабатывающий центр, который активно используется на производстве.

Как рассказал Сергей Гулый, сегодня, помимо всего остального, компания занимается оформлением патента на свои разработки, необходимые заявки уже поданы на регистрацию. Одновременно идет работа по совершенствованию не только производимых машин, но и развитие новых технологий. В том числе планируется их перевод на так называемую сухую технологию проклейки. Она исключит брак и повысит производительность книжного производства. При этом технология является полностью российской, и даже расходные материалы для нее производятся тоже на территории нашей страны. Продолжается и поиск выходов на новые рынки, включая зарубежные, переговоры с потенциальными партнерами идут постоянно