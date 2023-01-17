«Такая взаимоувязка даст мультипликативный эффект»: Денис Мантуров обсудил поддержку парфюмерно-косметической промышленности России

Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел совещание по вопросу развития парфюмерно-косметической отрасли России. В мероприятии приняли участие руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, президент правления Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Светлана Матело, президент Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, а также представители крупнейших предприятий отрасли.

Национальный Совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» представил доклад, в котором были озвучены предварительные итоги 2022 года. Так, в отрасли наблюдается устойчивый рост доли отечественных производителей на внутреннем рынке на 7 - 8% в деньгах, а также увеличение объемов производства парфюмерно-косметической продукции более, чем на 10%.

«Мы должны оказать всю необходимую поддержку предпринимателям, которые решили реализовывать импортозамещающие проекты по производству готовой парфюмерно-косметической продукции, а также сырья и упаковки, - пояснил Денис Мантуров. - Например, необходимо взять на контроль обеспеченность их производств спросом, простимулировав заключение между производителями сырья, упаковки и косметики взаимовыгодных договоров. В случае заключения таких договоров участники цепочки кооперации будут уверены в востребованности своей продукции на рынке и с большим энтузиазмом будут инвестировать в расширение производства и освоение выпуска новых видов продукции. Такая взаимоувязка даст мультипликативный эффект».

«Несмотря на все сложности, связанные с доступностью сырья и удлинением логистических цепочек, крупные российские игроки справились с поставленными задачами по обеспечению населения необходимыми товарами, – подчеркнула Светлана Матело. - При этом всем производителям пришлось существенно нарастить товарные запасы как ингредиентов, так и готовой продукции, что потребовало от нас дополнительных оборотных средств. Но благодаря этому сегодня мы можем констатировать тот факт, что отечественные компании готовы к дальнейшему наращиванию объемов производства – это положительный эффект».

Представители отрасли поблагодарили Минпромторг России за оказанное содействие. Помимо прочего, на совещании были озвучены результаты применения новой меры поддержки - субсидирования части затрат на телевизионную рекламу. Этот механизм способствовал увеличению объемов продаж компаний парфюмерно-косметической отрасли в среднем на 16 - 19%.