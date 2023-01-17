В бой против русского солдата снова пойдут немецкие танки: Что на самом деле значит передача Украине оружия НАТО

Экипаж немецкого танка "Леопард" у своей машины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я не большой специалист по западному «железу», изучаю его по трофеям и вывернутым наизнанку орудиям в зоне СВО. Иногда чувствую его на своей шкуре, когда в блиндаже за шиворот от близких детонаций сыпется земля.

Могу точно сказать, что постепенно мы учимся уничтожать самые разные типы натовских вооружений. Пусть не совсем новых, но посовременнее иных наших образцов.

Но это не значит, что на очередные поставки на Украину можно смотреть снисходительно, как на странную блажь больших мира сего, которые для поддержания градуса горения скидывают Киеву ржавый неликвид. Это не так.

Любой «Челленджер» уж точно современнее украинского Т-64. И уж тем более наличие такого танка на передовой для нас хуже, чем его отсутствие.

Британский танк "Челленджер" на учениях НАТО в Эстонии, 2017 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сравнивать их с нашими образцами - кто кого сильнее и мощнее - бессмысленно. «Леопард» не выйдет в чистое поле на честную дуэль с Т-90 «Прорыв», где последний одержит победу по очкам. Он будет бить по нашим позициям, опорникам и огневым точкам. И какие бы у него ни были недостатки, он будет пытаться убивать русского солдата, осложняя нам выполнение спецоперации.

Но мне нравится настрой наших бойцов, которые в предвкушении трофейных новинок точат «копья» на «Бредли» и шьют шевроны с надписью «Увидел «Апач» - фигачь!»

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