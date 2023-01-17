Давосский клуб злопыхателей: Как экономический слет превратился в форум по борьбе с Россией

В швейцарском Давосе проходит Международный экономический форум. Фото: REUTERS

Санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия, потому что индустрия РФ лишается современных «критических» технологий. Это предсказание на открывшемся в Давосе Всемирном экономическом форуме сделала в первый день его работы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ну чем не Кассандра фон дер?.. Единственное отличие - Кассандра предсказывала беды, будучи уверенной, что они случатся, а Урсула «надеется», что российская экономика, как при советской власти говорили про капитализм, «крахнет».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Чувствуете разницу в уверенности грозной предсказательницы и самоубеждении главы правительства ЕС? И в то же время - сходство между мечтами премьера всея Европы и одним из генсеков КПСС, который хотел «похоронить» капитализм? Результат мечтаний второго хорошо известен. Сдается, что грезы первой тоже сбудутся с той же неизбежностью.

Но в словах председателя Еврокомиссии отчетливо читается и другой посыл - управдома из советской классической комедии, которая грозила: «А не будут брать, - отключим газ!». То есть не хотите подчиниться нашей воле - будете ползать на брюхе… Чем в данном случае газ отличается от «критических» технологий? Монополия там и тут очевидная. И желание использовать ее для принуждения несогласных. Единственное, что управдомша из фильма женской статью лучше вышла, чем воинственная гинеколог во главе Еврокомиссии. Хотя тут дело вкуса…

Антироссийский запал Урсулы фон дер Ляйен подхватил польский президент Анджей Дуда, который в своем выступлении в Давосе призвал создать коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Тут сразу вопрос дурацкий в голову лезет: а понимает Дуда, на какую тусовку он попал? Ведь Всемирный форум, как всегда твердили его организаторы, - это про глобальные проблемы, которые решать надо сообща. Типа экологическая угроза и «зеленая» экономика, мировые финансовые неурядицы, контуры грядущего мира и кто и как им будет управлять. А тут Дуда со своим «международным союзом стран, у которых есть танки Leopard, чтобы поставить их Киеву». Или для Дуды, как для мышки, страшнее кошки (России) зверя нет? Но это уже не универсализм и глобализм, а чистой воды воинственный стадный инстинкт патентованной польской русофобии.

Глава польской делегации, президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Но с чем никак не поспоришь - когда мельчает тема или с ней начинают манипулировать так, что за «глобализмом» сразу торчат партийные уши, то это верный признак упадка и деградации. И организаторы могут сколь угодно гордиться тем, что на нынешний форум заявятся более 2,7 тысячи человек, междусобойчиковый характер тусовки в Давосе очевиден. Россиян там, естественно нет. Китайцы тоже ее в целом игнорируют. Даже Байден приехать в столь ответственный для Запада момент не сподобился. Вот Дуда и отдувается.

А ведь когда-то нас усиленно убеждали, что Давос - это такой салон Анны Павловны Шерер, в который если кто не попал - может сразу политические коньки на гвоздь вешать. Были времена, когда даже главного российского коммуниста Зюганова туда на «смотрины» возили, когда еще допускали, что Ельцин на второй срок может не потянуть. Но в последние годы как-то «крутизна» этого форума стала явно уступать даже швейцарским скромным горам. Да и в списке «великих решений» Давоса - зияющая пустота. Ни кризиса 2008 года, ни 2012-го распиаренные эксперты форума вовремя не разглядели. Правда, кто-то считает, что задача у них совсем другая - кризисы планировать и провоцировать так, чтобы глобалистская верхушка отжимала от них по максимуму.

Как сейчас очевидно, именно так и случилось с пандемией короновируса. Кому панэпидемия, кому - деньжат с небес падение. Закаченные в США и Европе триллионы под предлогом спасения экономики в период пандемии, как сейчас очевидно, обогатили сверхбогатых и резко увеличили число бедных.

«Пока миллиардеры, правительственные лидеры и руководители корпораций устремляются на встречу на вершине своей горы в швейцарском Давосе, мир сталкивается с чередой драматических, опасных и разрушительных одновременных кризисов», - говорится в только что опубликованном докладе международного фонда Oxfam. Там же находим и такое утверждение, показывающее циничное лицемерие давосских борцов за «экологическое спасение» Земли: «Самые богатые вносят основной вклад в ухудшение климата: миллиардер выбрасывает в миллион раз больше углерода, чем средний человек, а миллиардеры в два раза чаще, чем средний инвестор, вкладывают средства в загрязняющие окружающую среду отрасли». Тут не поспоришь: участники-миллиардеры прилетают в Давос на собственных джетах, перемещаются на персональных коптерах, оставляя такой углеродный след, что бедняк за всю жизнь не сотворит.

Так что Всемирный экономический форум превратился не во что иное, как в токовище, где слетевшиеся со всего мира глобалистские «глухари» готовы слушать только себя и принимать решения исключительно в свою пользу. А теперь еще и исполнять воинственные танцы, видя, что реальные события существенно отклонились от написанного ими сценария.