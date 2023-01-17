Экс-мэр Читы Александр Сапожников уходит на специальное боевое задание на передовой

Александр Сапожников.
Мы продолжаем следить за судьбой Александра Сапожникова, бывшего главы Администрации Читы, который - уже четыре недели, как находится в зоне боевых действий…
В этом нам помогает глава Забайкалья Александр Осипов.
Во вторник, 17 января, я снова связался с ним по телефону.
… - Александр Михайлович, какие новости с фронта? Звонил ли старший прапорщик Сапожников? (Именно в таком звании наш Герой отправился на передовую.)
- Да, Александр, от него был только ещё один звонок. Как раз сегодня.
- Сколько вы с ним говорили по времени?
- Минут 10, наверное. У Саши нет возможности говорить дольше.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАС
- О чем шла речь?
- Вопросы снабжения обсудили…
Мы стараемся все сделать, чтобы задачи жизнеобеспечения стояли на самом первом месте. Особенно - если речь идёт о боевой работе в полевых условиях.
Разумеется, говорим об обеспечении обмундированием.
Плюс - военно-техническое оснащение, например, приборами наблюдения, контроля, квадрокоптерами и так далее.
- Сапожников же - не единственный забайкалец, который отправился в зону СВ0.
- Нет, конечно.
- То есть, там есть еще ваши люди и вы с ними тоже вплотную работаете.
- Да, наш край очень серьезно представлен в зоне СВО.
- Вернёмся к Александру Сапожникову.
- Он мне сказал, что сейчас формируется небольшое, но мобильное подразделение, которое в ближайшие дни отправится на специальное боевое задание.
И на какое-то время мы пока попрощались.
Я ему пожелал всего самого наилучшего, чтобы они там помудрее себя вели, повнимательнее, поосмотрительнее, помогали друг другу и что мы будем за них молиться.
- Да, конечно. Спасибо вам огромное, Александр Михайлович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Сапожников, экс-мэр Читы - из зоны СВО: Чувствуем себя уверенно. По-хорошему, руки чешутся
Губернатор Забайкалья Александр Осипов - политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову - о телефонном разговоре с бывшим сити-менеджером, уехавшим добровольцем в зону СВО (подробнее)