Экс-мэр Читы Александр Сапожников уходит на специальное боевое задание на передовой

Александр Сапожников.

Мы продолжаем следить за судьбой Александра Сапожникова, бывшего главы Администрации Читы, который - уже четыре недели, как находится в зоне боевых действий…

В этом нам помогает глава Забайкалья Александр Осипов.

Во вторник, 17 января, я снова связался с ним по телефону.

… - Александр Михайлович, какие новости с фронта? Звонил ли старший прапорщик Сапожников? (Именно в таком звании наш Герой отправился на передовую.)

- Да, Александр, от него был только ещё один звонок. Как раз сегодня.

- Сколько вы с ним говорили по времени?

- Минут 10, наверное. У Саши нет возможности говорить дольше.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАС

- О чем шла речь?

- Вопросы снабжения обсудили…

Мы стараемся все сделать, чтобы задачи жизнеобеспечения стояли на самом первом месте. Особенно - если речь идёт о боевой работе в полевых условиях.

Разумеется, говорим об обеспечении обмундированием.

Плюс - военно-техническое оснащение, например, приборами наблюдения, контроля, квадрокоптерами и так далее.

- Сапожников же - не единственный забайкалец, который отправился в зону СВ0.

- Нет, конечно.

- То есть, там есть еще ваши люди и вы с ними тоже вплотную работаете.

- Да, наш край очень серьезно представлен в зоне СВО.

- Вернёмся к Александру Сапожникову.

- Он мне сказал, что сейчас формируется небольшое, но мобильное подразделение, которое в ближайшие дни отправится на специальное боевое задание.

И на какое-то время мы пока попрощались.

Я ему пожелал всего самого наилучшего, чтобы они там помудрее себя вели, повнимательнее, поосмотрительнее, помогали друг другу и что мы будем за них молиться.

- Да, конечно. Спасибо вам огромное, Александр Михайлович.

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