Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины.

Уничтожаются диверсанты и десантники

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении артиллерией ЗВО нанесены удары по позициям 14-й и 92-й мех бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны в районах Двуречной, Тимковки, Ивановки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. В районе Лимана Первого Харьковской области уничтожена украинская ДРГ. На этом направлении потери противника превысили 50 бойцов. На Красно-Лиманском направлении артиллерия ЦВО вела огонь по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й ДШБ ВСУ и 15-го полка нацгвардии у Григоровки, Серебрянки в ДНР и западнее поселка Червоная Диброва в ЛНР. Там уничтожено свыше 70 бойцов. На Донецком направлении подразделения ЮВО во взаимодействии с десантниками продолжали наступление. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В Марьинке высотки под российским контролем

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что все высотные дома в городе Марьинка к западу от Донецка контролируются российскими силами. Он также отметил, что российские военные метр за метром зачищают территорию. И выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР. Ранее Пушилин сообщал, что в деле освобождения всей территории республики наступил перелом. По его словам, Марьинка практически полностью перешла под контроль российских военных, но противнику удалось закрепиться в жилом секторе на окраинах. Теперь зачистили и окраины.

Арестович признал криворукость ПВО и вышел вон

Советник офиса Зеленского Арестович написал заявление об уходе после скандала из-за его признания, что именно ПВО незалежной виноваты во взрыве в многоэтажке в Днепропетровске. В этом городе, как сообщили в субботу украинские СМИ, рухнул подъезд жилого дома. Арестович в эфире одного из YouTube-каналов сообщил что, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО самостийной. После чего глава офиса Зеленского столкнулся с волной критики. Депутаты Рады начали сбор подписей за отставку Арестовича, а Борис Филатов, мэр Днепропетровска, обозвал политика нехорошими словами и призвал СБУ проверить его на вшивость. Советник главы офиса Зеленского быстро отказался от своих слов, выступил с извинениями и шустро подал в отставку. Сомневаться нельзя: украинские зенитчики никогда не промахиваются - они прицельно бьют по своим.

МАГАТЭ пытается контролировать украинский атом

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, сообщил что организация создает постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины. В частности, на Южно-Украинской АЭС такая миссия уже организована. По словам Гросси, представители МАГАТЭ прибыли в незалежную, «чтобы остаться и помогать обеспечивать ядерную безопасность во время происходящего конфликта». Он также заявил, что «вопреки всем трудностям», МАГАТЭ находится на Украине, работая с украинской стороной: «И вот мы сейчас устанавливаем наше постоянное присутствие здесь». Молодец, возьми с полки пирожок.

Кличко взрывает Давос своими предложениями

Виталий Кличко, мэр Киева, отметил, что на Международном экономическом форуме в Давосе он удостоился встречи с Робертом Хабеком, вице-канцлером – министром экономики Германии. Бывший чемпион по боксу в своем телеграм-канале сообщил, что в ходе переговоров обсуждалась дальнейшая поддержка и помощь незалежной со стороны ФРГ. Речь, в частности, шла о передаче вооружений. «Положительные решения приняты», – порадовался Кличко. И пообещал, что «хорошие новости» будут скоро. Хорошие — для кого?

Поставка тяжелых танков Киеву — это позор Запада

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России, назвал позором обсуждение поставок бронетехники незалежной вместо дискуссии о проблемах мировой экономики на всемирном экономическом форуме в Давосе. Так и написал: «Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину». Медведев считает, что, «хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса». И указал, что в Старом Свете, вероятно, рассчитывают на то, что «танковая коалиция» приблизит «раздел Украины на части». В Швейцарских Альпах воздуху свеж, там бродит ветер моих надежд...

Почему «Челси» сходит с ума от украинской «звездочки»

Экс- тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина», Леонид Слуцкий прокомментировал переход украинского хавбека Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» (который базируется во Львове) в лондонский «Челси» за 100 млн. евро. Слуцкий заявил: «100 миллионов за игрока, который выходил на поле в несколько матчах в Лиге чемпионов — это как вообще? «Челси» - это не команда для будущего, это команда для настоящего. Игрок на будущее не может стоить 100 миллионов. Пока Мудрик - это игрок, который просто очень хорошо бежит». Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан на 8,5 лет. В этом сезоне 22-летний полузащитник в 12 матчах в первенстве незалежной забил 7 голов. Ну, в Лондоне он, конечно, расцветет и начнет озонировать воздух живыми фунтами стерлингами и бесконечными голами.

Шведы предлагают отдать русские деньги Киеву

Ульф Кристерссон, премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции заявил о приоритетности поддержки Украины для стран Евросоюза. И предложил использовать замороженные на Западе российские активы для восстановления украинской экономики. Кристерссон высказался в Страсбурге: «Мы должны следить за тем, чтобы союз сохранял свою экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы должны следить за тем, чтобы на Украине продолжались реформы на пути ее вступления в ЕС. И должны работать над решением вопросов возобновления экономической жизни и восстановления Украины вместе со всеми нашими международными партнерами». Как неполиткорректно говаривали в знаменитом советском вестерне: «работайте, негры, солнце еще высоко».

К чему Киев готовит город Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области, Владимир Рогов, сообщил, что украинские войска готовят город Запорожье к уличным боям. По его данным, в пригородах областного центра идет работа по созданию укрепрайонов, а в самом городе минируют объекты инфраструктуры. На нескольких заводах идут серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники. Рогов сообщил, что украинские военные сооружают сразу несколько линий фортификационных сооружений. Зарыться в землю можно - но ведь оттуда можно и не выбраться...