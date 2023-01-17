Герой спецоперации «Z» лейтенант Шавлохов взял в плен диверсионную группу

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще о себе:«Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять раз при дворе. Все последние раны — смертельные».

ОРГАНИЗОВАЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Капитан Джанболат Гамзаев

«Подразделение под командованием капитана Джанболата Гамзаева действовало в составе мотострелковой бригады, выполняя боевую задачу по обеспечению бесперебойной связи внутри бригады и с вышестоящим командованием. В ходе передислокации на новые позиции капитан Гамзаев лично руководил развертыванием узла связи. Противник, стремясь не допустить закрепления наших подразделений на новых рубежах, атаковал позиции мотострелковой бригады. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны боевиков, капитану Гамзаеву удалось в максимально короткие сроки организовать устойчивую и непрерывную связь с вышестоящим командованием, а также на командном пункте бригады, что позволило руководству своевременно доводить команды по нанесению ударов по позициям боевиков. Неоднократные попытки противника нарушить управление подразделениями бригады были безуспешны, благодаря развернутой подчиненными капитана Гамзаева дополнительной системе связи и обеспечения оперативного оповещения взаимодействующих войск. Профессиональные, смелые и решительные действия Джанболата Гамзаева и его подчиненных позволили командованию оперативно координировать действия сил в бою, в результате чего наши войска отразили атаку националистов и закрепились на новых рубежах. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи капитан Джанболат Гамзаев награжден медалью Жукова».

ВЗЯЛ В ПЛЕН ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Лейтенант Чермен Шавлохов

«Взвод под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова выполнял боевую задачу по охране российских подразделений на марше. Следуя по маршруту, российские военнослужащие обнаружили действующую в районе их движения диверсионную группу противника. Оценив ситуацию, Чермен принял решение - скрытно подобравшись к позициям националистов, нанести по ним внезапный удар. Заняв выгодные позиции, взвод под командованием лейтенанта Шавлохова открыл прицельный огонь по украинским боевикам. Понеся серьезные потери в живой силе, оставшиеся в живых националисты сложили оружие и сдались в плен. В ходе допроса боевики выдали местоположение своих артиллерийских позиций. В ходе разведки беспилотным летательным аппаратом в районе, указанном пленными националистами, были обнаружены позиции вражеской артиллерии. По обнаруженным позициям был нанесен авиаудар, в результате которого 4 самоходные артиллерийские установки, 8 автомобилей и свыше 20 националистов. Слаженные действия взвода под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских войск и ликвидировать большое количество личного состава и техники противника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России ведут строительство комплекса зданий Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России. Ход работ проверили глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Военным строителям предстоит отреставрировать ряд исторических объектов, приспособив их под нужды будущего учебного заведения и построить новые объекты учебного заведения.

«С нуля будут возведены учебный корпус с актовым залом, столовой, спорткомплексом, общежитие на 420 мест и другие объекты. Вместе с тем специалисты Минобороны России возрождают исторические корпусы академии следственного комитета в Санкт-Петербурге (бывшей Военной коллегии по набережной реки Мойки)», - заявили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что кадеты СК России займут комплекс зданий, что выходят к реке Мойке, на улицу Декабристов и сад дворца Юсуповых. Основной корпус, обращенный к реке, построили еще в 1740-х.