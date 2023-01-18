Анекдоты: Слово «самогонщик» звучит как-то грубо! Куда лучше «гонщик формулы С2Н5ОН»

С последнего корпоратива Олегу удалось утащить домой 4 литра водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма специалиста отдела кадров Вероники.

* * *

Если вам плохо - крепко обнимите кота. Вот и всё. Теперь плохо не только вам, но и коту.

* * *

- Милый, как я выгляжу?

- Ну так, лайков на 15 - 20.

* * *

Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

* * *

- Вам вино какого географического происхождения?

- Мне вино географического происхождения «до 400 рублей».

* * *

Купил «Порше Кайен турбо», проехал всего 80 метров, после чего потребовалось заменить оба передних крыла, бампер, всю светотехнику, капот, лобовое стекло, радиатор, ну и колонну в здании автоцентра.

И еще кое-что по мелочи.

И это хваленое немецкое качество?!

* * *

Только накануне 23 Февраля можно увидеть в метро улыбающуюся девушку с только что купленными спиннингом и дрелью.

* * *

- А помните, до изобретения интернета мы думали, что причина тупости - недостаток информации? Как мы ошибались!

* * *

- Дорогой, посмотри в интернете, как мебель в квартире по фэншуй расставить?

- Милая, по фэншуй наш Ухрюпинск вообще сносить надо…

* * *

Мизинец на ноге - это устройство для нахождения мебели в темной комнате.

* * *

Если понаблюдать за обезьяной, возникает подозрение, что она знает, как стать человеком, но не хочет этого делать…

* * *

Маврикий - идеальное место для путешествия, а у меня денег только до Подольска…

* * *

- Читал, Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде? Стоимость проживания в месяц - более 250 тысяч фунтов.

- Это с «коммуналкой»?

* * *

- Вы с женой скандалите?

- Никогда, сразу деремся!

* * *

- Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.

- Лошадь и капля никотина убивает...

- Действительно. Нежизнеспособная какая-то скотинка…

* * *

«Когда я был ребенком, мой отец изменял матери. Позже мои родители развелись. Вскоре моя мать погибла в автокатастрофе. Мы с братом могли жить только в старом доме моей бабушки. Сестра бабушки была алкоголичкой. Вся семья жила на бабушкины сбережения. Бабушка недавно умерла. Мой дядя изо дня в день еле удерживает себя от тюрьмы. Мой брат ушел из дома и теперь говорит про нас гадости. Папе, хотя он уже старенький, пришлось выйти на работу, чтобы содержать семью, и в конце концов он захочет, чтобы я делал то же самое.

С уважением, принц Уильям».