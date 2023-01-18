Анекдоты: Слово «самогонщик» звучит как-то грубо! Куда лучше «гонщик формулы С2Н5ОН»

С последнего корпоратива Олегу удалось утащить домой 4 литра водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма специалиста отдела кадров Вероники.
* * *
Если вам плохо - крепко обнимите кота. Вот и всё. Теперь плохо не только вам, но и коту.
* * *
- Милый, как я выгляжу?
- Ну так, лайков на 15 - 20.
* * *
Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.
* * *
- Вам вино какого географического происхождения?
- Мне вино географического происхождения «до 400 рублей».
* * *
Купил «Порше Кайен турбо», проехал всего 80 метров, после чего потребовалось заменить оба передних крыла, бампер, всю светотехнику, капот, лобовое стекло, радиатор, ну и колонну в здании автоцентра.
И еще кое-что по мелочи.
И это хваленое немецкое качество?!
* * *
Только накануне 23 Февраля можно увидеть в метро улыбающуюся девушку с только что купленными спиннингом и дрелью.
* * *
- А помните, до изобретения интернета мы думали, что причина тупости - недостаток информации? Как мы ошибались!
* * *
- Дорогой, посмотри в интернете, как мебель в квартире по фэншуй расставить?
- Милая, по фэншуй наш Ухрюпинск вообще сносить надо…
* * *
Мизинец на ноге - это устройство для нахождения мебели в темной комнате.
* * *
Если понаблюдать за обезьяной, возникает подозрение, что она знает, как стать человеком, но не хочет этого делать…
* * *
Маврикий - идеальное место для путешествия, а у меня денег только до Подольска…
* * *
- Читал, Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде? Стоимость проживания в месяц - более 250 тысяч фунтов.
- Это с «коммуналкой»?
* * *
- Вы с женой скандалите?
- Никогда, сразу деремся!
* * *
- Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.
- Лошадь и капля никотина убивает...
- Действительно. Нежизнеспособная какая-то скотинка…
* * *
«Когда я был ребенком, мой отец изменял матери. Позже мои родители развелись. Вскоре моя мать погибла в автокатастрофе. Мы с братом могли жить только в старом доме моей бабушки. Сестра бабушки была алкоголичкой. Вся семья жила на бабушкины сбережения. Бабушка недавно умерла. Мой дядя изо дня в день еле удерживает себя от тюрьмы. Мой брат ушел из дома и теперь говорит про нас гадости. Папе, хотя он уже старенький, пришлось выйти на работу, чтобы содержать семью, и в конце концов он захочет, чтобы я делал то же самое.
С уважением, принц Уильям».