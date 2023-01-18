Аномальные морозы в Узбекистане: люди греются у костров и спят с бутылками с горячей водой

Снег и морозы в Ташкенте, январь 2023 года. Фото: YouTube

В Ташкенте в начале января температура опускалась до -20. В Нукусе вообще, говорят, доходило и до -42. Таких морозов тут давно не помнят. Энергетика оказалась в шоке - своего газа и электричества стране не хватает. К этому добавились аварии на электроподстанциях, перебои с подачей газа. В целых районах ни тепла, ни света. Люди греются у костров или переезжают к родственникам, у которых есть электричество, а еще лучше печка.

САД В ПЕЧКУ

Очень холодно по местным меркам в Узбекистане стало еще в декабре. В Самарканде валит снег и ударили морозы. Город встал - про зимнюю резину тут и не слышали, как и о навыках вождения в таких условиях. В домах и квартирах температура не поднимается выше +10.

- Это у вас в России никто морозам не удивляется и живут как жили, - вздыхает Халим. Он родом из Самарканда, но живет и работает в Москве. - У нас дома -10 - уже все в ужасе. Дети перестают ходить в школу, все сидят дома у батареи.

А теперь в древнем городе температура и того ниже.

- Жена звонила, говорит утром термометр показывал -18. Жизнь дома крутится вокруг масляной батареи. Хорошо у нас свет есть.

- А печки есть?

- Не у всех, мы же на центральное отопление всегда рассчитывали. Это в деревнях люди приспособились - с лета заготавливают коровьи лепешки, какие-то ветки, ими и топятся. У нас же лесов таких как у вас нет - за дровами не сходишь. А те деревья что есть, их рубить нельзя - летом без тени с ума сойдешь. Я помню морозы зимой 2008 года. Тогда многие сельские прилично заработали, отдавая свои старые фруктовые деревья под дрова. По 100 долларов за такое давали.

Вечнозеленый Ташкент в начале 2023 года оказался во власти настоящей зимы. Фото: YouTube

«СПЛЮ С БУТЫЛКАМИ»

В Ташкенте общественный транспорт еще работает. Но батареи уже тоже холодные, а по всем районам идет веерное отключение электричества. В ночь с 12-е на 13-е января синоптики зафиксировали пик - столбики термометров опустились до -20. Будто это не южный город, а самая настоящая Сибирь.

- У меня в квартире вот уже 4 дня вообще нет света. Батареи еле теплые, - рассказывает житель узбекской столицы, водитель Сергей. - Жену и детей отправил к теще за город. Там в поселке хотя бы есть свет и буржуйки в домах.

- Какая температура в квартире?

- Градусов 6. Хорошо у нас в махалле все время у костра дежурства, там большие чаны с водой греют. Я в термос набираю кипяток, а ночью в пластиковые бутылки и кладу в кровать. Так и спасаюсь. С водой, кстати, тоже перебои, но есть колонки во дворах. Правда и они перемерзли. Чтобы отогреть и добыть воду вокруг них разводят костры.

Махалля - это районная община, что-то вроде товарищества собственников жилья, орган местного самоуправления. Древняя традиция. Государство их поддерживает - это объединение людей всегда помогает в трудные времена. Махалля никогда не бросает одиноких стариков, женщин с детьми. Поможет и с похоронами, и со свадьбами. Вот и сейчас пришла на помощь замерзающим жильцам многоквартирных домов.

ВМЕСТЕ ТЕПЛЕЕ И ВЕСЕЛЕЕ

- Везде в интернете видео, как люди греются у костров и готовят себе еду. - Рассказывает другой мой узбекский знакомый Шевроз. - Многие думают, что это стихийно, но у нас всегда, даже в районах где многоэтажки, есть места для готовки на костре, специально оборудованные беседки, лавочки. Чтобы на день рождения или просто пришли гости, во дворе можно было приготовить плов или пожарить шашлык. И вот теперь наша традиция спасает.

Узбеки вообще очень дружный народ.

- Мы уже третью ночь у соседей живем. В нашем доме выбило щитки из-за напряжения. Все же повключали все что можно, вот и не выдержала система напряжения, сгорела. Электрики не успевают выезжать на все аварии, - продолжает Шевроз, - А у соседей все работает. У них в большой комнате мы сделали что-то типа шатра из пледов, внутри два обогревателя. Дети целый день под этим шатром. Женщины на всех готовят еду. Вместе и не так страшно, и веселее.

Синоптики, конечно, успокаивают - нынешние холода не рекордные за всю историю, бывало и холоднее. Но людям от этого не легче. По всей стране аварии в энергосистеме, свет вырубает. Квартиры вымораживает, трубы парового отопления лопаются.

- Все следят за сводками погоды. С 20-го числа морозы опять будут крепчать.

- А обычно у вас в Ташкенте какая температура в январе?

- Плюс. Бывало, конечно, и -3, ну -7. Но не надолго.

ПОЛЕТЕЛИ ШАПКИ

Что же вдруг случилось с энергетической инфраструктурой целой страны? Аномалия показала - Узбекистану катастрофически не хватает энергоносителей - газа и электричества. Собственные месторождения не покрывают запросов 27 миллионной страны. Вся надежда на импорт.

- Буквально в декабре 2022 между Узбекистаном и Туркменистаном был подписан контракт на поставку газа. На это и рассчитывали, - объясняет журналист местного новостного портала Фарход Рахмонов. - Но туркмены в этой трубе давление сильно понизили. Говорят, боятся что она не выдержит и лопнет. Да и какие-то проблемы с добычей начались. Из-за морозов. У нас же все ТЭЦ работают на газу. Нет газа - нет тепла и света.

Россия еще в ноябре предлагала Узбекистану и Казахстану создать газовый союз. Шли переговоры, но пока они ничем не закончились. Условия Москвы о передаче газотранспортных систем «Газпрому» Ташкент и Астану не устроило. Многие говорят, что нынешний энергокризис подтолкнет Ташкент к новому этапу переговоров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Республики Шавкат Мирзиёев уже устроил жуткий разнос чиновникам за плохую подготовку к зиме. Отменил свой визит в Сингапур и, похоже, лично занялся решением энергокризиса. На совещании в Ташкенте 16-го января он заявил, что причина всех сегодняшних проблем — коррупция, бессистемность работы и хищения энергоресурсов. По его данным в последнее время было выявлено более 10 000 незаконных подключений к электро- и газовым сетям.

«Система была подорвана изнутри», - считает Мирзиёев. И уже полетели головы: уволен мэр Ташкента Артыкходжаев, замминистра энергетики Ходжаев, председатель «Тепловых электростанций» Абдурахмонов, и главы нескольких районов. Прокуратура работает в полную силу.

Правительство уже принимает экстренные меры. Всем предприятиям разосланы указания, снижать потребление газа и электричества по максимуму. Заработал телефон горячей линии, куда могут обращаться жители обеспеченных районов. К работе подключили МЧС, во дворах оборудуют пункты обогрева - брезентовые палатки с печкой внутри. Жителям городов бесплатно раздают плов.