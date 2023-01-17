Ошейник с парашютом и игрушки от ожирения: что придумали школьники для котиков

Юный изобретатель Илья Гуркин с самым первым прототипом ошейника для кошек.

В кружках, инженерных классах, кванториумах фантазию детворы направляют в нужное русло так: мол, не нужно изобретать велосипед заново, ты вокруг себя посмотри – есть ли что-то, что можно сделать более удобным, функциональным? Нашел – молодец, теперь придумай, как свою идею воплотить. Так и появляются полезные штуки вроде мыльницы, в которой мыло не раскисает, авторучки, которая пишет в воде, рюкзака с мигающими поворотниками для велосипедистов, сигнализатора об утере вещей. Это все, к слову, реальные проекты наших школяров. А еще дети нередко придумывают что-то нужное для своих домашних питомцев, причем усатые-хвостатые сами подбрасывают идеи.

ЛЕЧЕБНАЯ ПОИЛКА

Пятиклассник из Перми (школа N 93) Егор Копытов уже несколько наград получил за питьевой фонтанчик для кота, среди них серебряная медаль на Международной выставке детских изобретений IYIA-2022 в Индонезии. А все благодаря Тишке. Коту уже 18 лет, мочекаменная болезнь совсем замучила. Ветврач велела давать бедолаге побольше чистой воды, иначе погибнет. Но как уговорить капризного Тишку? Егор перелопатил интернет и выяснил: большинство котов не любят пить воду из металлических и пластиковых чашек из-за запаха, многих бесит, когда усы в миску не помещаются. Зато обожают свежую воду, особенно если она льется струйкой. Так и сложился паззл. Фонтанчик Егор сконструировал из небольшого стеклянного аквариума, помпы, которую запускает электропривод, шланга и угольного фильтра. Уже через месяц анализы у Тишки были - хоть в космос отправляй. А Егор теперь ждет, когда его изобретением заинтересуется инвестор, неравнодушный к котикам, и запустит поилку в производство.

ОШЕЙНИК ДЛЯ ЛЕТУНОВ

«Электронный ошейник для кота» придумал Илья Гуркин, воспитанник кемеровского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Уникум», когда учился в шестом классе. Медаль за него получил на научном соревновании «Юниор». Польза от изобретения – двойная: встроенный датчик поможет найти кота, если тот сбежит или загуляет, а если мурзик, не дай Бог, вывалится из окна, ошейник тут же отреагирует на несвойственное движение и «выбросит» купол, смягчив приземление. Когда-то Илья потерял любимца - тот выпал с балкона. Узнав эту историю, председатель одного из конкурсов детских проектов, подарил мальчику котенка.

ID-ПАСПОРТ ДЛЯ ПОТЕРЯШЕК

Еще один шестиклассник из «Уникума» - Арсений Чертан - сейчас работает над проектом «Мордочка ID». Это паспорт, построенный искусственным интеллектом, рассказали «КП» в центре. Облегчит поиски потерявшихся животных владельцам и приютам и, говорят наставники парня, может стать уникальным IT-продуктом с высокой востребованностью.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБЖОР

Четвероклассница Аня Зимина (тамбовский «Кванториум») не раз обращала внимание: сколько вокруг котов и собак с лишним весом. Погуглила – нет, не показалось: почти 40% домашних питомцев хозяева раскармливают, из-за чего те болеют и живут меньше. У Ани есть хомяк - тот еще обжора. В первую очередь для него она придумала игрушку от ожирения – шарик с отверстиями, внутрь которого кладется лакомство. Питомец, желая угоститься, будет гонять шарик - чем не физкультура? В зоомагазинах, говорит девочка, много игрушек, но именно такой, как у нее, не попадались. К тому же ее мячик-тренажер можно делать разного размера – хоть для хомяка, хоть для мейкуна. Опытный образец (его Аня напечатала на 3D-принтере из экопластика, полученного из кукурузы) девочка уже испытала на знакомых хомяках и котах - работает! И эксперты Международного детского конкурса «Школьный патент» проект оценили - дали второе место в номинации «Изобретения».

НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ МАКУЛАТУРЫ

Четвероклассник Никита Леонов из Перми («Кванториум Фотоника») - тоже лауреат «Школьного патента». Придумал экогранулы для кошачьих лотков Dry feet «Сухие лапки». Пробную партию сделал сам из лотков для яиц – размочил в воде, перемолол блендером, слепил из кашицы жгуты и просушил в сушильном шкафу. Проверил на кошке – гранулы впитывали влагу не хуже самого лучшего памперса! И запаха, говорит, нет. Такой наполнитель Никита предлагает делать из любой макулатуры. Дешево, сердито, экологично!

КОМПЕТЕНТНО

«У детей взгляд шире и ярче»

- Изобретение в широком смысле слова – это что-то новое, то, чего раньше не было. Ваши примеры правильнее назвать усовершенствованием, промышленными образцами, - объяснил KP.RU Глеб Шараг, президент Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций РФ, зампредседателя оргкомитета конкурса «Школьный патент». – Вот еще пример: мальчик предложил вставлять в обычную ручку мармеладку с той стороны, которую любят грызть многие дети. Легко, просто, изящно. Такие начинания важно поддерживать и развивать. Учителям, наставникам, родителям, организаторам конкурсов. У детей взгляд шире и ярче, они придумывают не только милые и порой наивные, но и серьезные изобретения вроде катера на реактивных гидролыжах или онкотеста. За разработки такого уровня дети даже получают патенты, а это уже перспектива вывести свой проект на коммерческий уровень и зарабатывать.

Внимание! До 31 января можно подать заявку на участие в XIV cезоне конкурса «Школьный патент». Его проводят для школьников 7-18 лет из РФ, республик Кыргызстан, Казахстан и Беларусь. Участие бесплатное.

НА ЗАМЕТКУ

Что это за День

Дата приурочена ко дню рождения Бенджамина Франклина - американского политического деятеля, писателя, изобретателя Бенджамина Франклина (17.01.1706 - 17.04.1790). В 12 лет он придумал ласты для плавания, которые надевались на руки. И не он один такой. Меховые наушники (да-да, чтобы бабушка отстала со своей дурацкой шапкой), снегоход, батут, водные лыжи, шрифт Брайля, пластилин, фруктовый лед - все это тоже придумали юные изобретатели из разных стран.