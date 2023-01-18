Вопрос дня: Какого еще спорта не хватает детям в школе? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Демин, президент Ассоциации общественного здоровья:

- Огульно подходить нельзя - много детей с ослабленным здоровьем. Лучше всего подходят лыжи, хорошо тренируется выносливость, и еще голосую за велосипеды.

Марьяна Наумова, рекордсменка в жиме штанги среди девушек-подростков:

- В школе неплохо, конечно, ввести качественный урок НВП и полноценно оборудовать спортивные залы и пришкольные стадионы для занятий обычной, программной физкультурой.

Александр Бражников, вице-президент Национальной федерации флорбола (разновидность хоккея с мячом):

- Ты ничего не получишь, ни мастерства, ни чувства локтя... Ну полно же разных видов спорта, которые сплачивают коллектив! А лапта - это же национальная игра США!

Юлия Крылова, организатор всероссийского форума женщин-пилотов «Авиадевичник»:

- У меня в школе была лапта. Это были самые любимые уроки. На мой взгляд, отлично впишется еще фрисби - летающий диск. Очень увлекательная игра, которая не требует специального оборудования или площадки. Отлично развивает ловкость, реакцию, моторику у детей любого возраста.

Екатерина Лобанова, учитель физкультуры:

- Мне сейчас дети в один голос закричали: настольный теннис! А еще остановились на бадминтоне и вышибалах. Я считаю, что нужно добавить и ритмику. Ею готовы заниматься даже самые старшие ребята. Это и техника, и память. Можно даже делать группы, по интересам - там же масса разных стилей.

Марина Корпан, научный сотрудник кафедры физкультуры РГУ им. Косыгина:

- В наших школах не хватает правильного подхода к физнагрузкам. Нужна полная переподготовка преподавателей (особенно тех, кто в возрасте) по анатомии, физиологии и биохимии человека. Наука шагнула далеко вперед. За 45 минут урока необходимо прямое воздействие на мыщцы, опорно-двигательный аппарат, суставы и дыхание каждого ребенка. А не так, чтобы один забивал мяч, а другой ждал.

Евгений, слушатель Радио «КП»:

- Введите полноценные уроки футбола. Он и сплачивает коллектив, и самородков откроет, чтобы больше не краснеть на чемпионатах мира.

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